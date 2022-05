Ayer en el autódromo San Juan - Villicum, se reiteró una película que tuvo un estreno auspicioso el 17 de abril, próximo pasado. Esa tuvo final feliz: Emiliano Contreras coronándose campeón argentino de ruta. Y su "remake" no podía terminar de otra manera. El ciclista pocitano, cruzó la línea primero, no tan sobrado como en el torneo nacional, pero sí con similar autoridad. Aquella victoria lo consagró en el país. La de ayer confirmó que no es un ciclista sólo de cabotaje sino que tiene vuelo internacional propio. Se impuso en la prueba en pelotón para los varones elite y se convirtió en el tercer pedalista argentino en conseguir ese logro. Como lo hicieron, Eduardo Walter Trillini, en Santiago de Chile 1980 y Maximiliano Richeze, en Mar del Plata 2012.

La competencia que cerró el certamen tuvo un trámite impensado antes de la partida. Un grupo de nueve ciclistas saltaron del pelotón con el ánimo de probar piernas y cuando se dieron cuenta tenían un par de cuadras a su favor. Y, como iban representantes de ocho países, porque el único que había puesto dos hombres en la fuga era Ecuador, en el pelotón ni se inmutaron. Los dejaron irse, y cuando atrás quisieron acordar la diferencia que llevaban era de 14 minutos.

En el grupo que, casi de golpe, se encontró con una diferencia sideral a favor, viajaban Emiliano Contreras (Argentina); Walter Vargas (Colombia), José Luis Rodríguez (Chile), Yelco Gómez (Panamá), Sixto Núñez (Paraguay), Luis Gómez (Uruguay), Jimmy Montenegro y Leonidas Novoa (Ecuador) y Andre Gohr (Brasil). El único que intentó la hazaña de alcanzarlos fue el peruano Robinson Ruíz, quien anduvo bastante tiempo solo, a "media agua" entre los nueve punteros y el pelotón.

Cuando desde el fondo se dieron cuenta que la carrera se les iba, el grupo grande se disgregó. El andar sólido y parejo de los hombres que habían sacado diferencias los obligó a los de atrás a un esfuerzo sobrehumano. Tanto así fue que al entrar a la última vuelta en el circuito del triángulo de Punta Negra (Rutas 12 y 60, unidas por calle Las Moras y la del paredón en el vértice) comenzó una persecución en la que venían tres argentinos: Laureano Rosas, Nicolás Tivani y Alejandro Durán. La distancia comenzó a achicarse.

Con un lote de siete hombres atrás tirando para alcanzar, los de arriba aceleraron el ritmo. Entre ellos venía Contreras, que reguló energías para un final que imaginó mil veces en su cabeza mientras pedaleaba buscando el Villicum.

De todos era el ecuatoriano Novoa el más peligroso, y cuando no había amenazas de atrás, el sanjuanino se propuso repetir lo del Argentino y lo hizo embalando de cabeza y bancándose el ataque de Novoa, para festejar otro título en su casa.

Documento fidedigno



El Foto-finish no deja lugar a dudas. Por una diferencia mínima, pero diferencia al fin, Emiliano Contreras consiguió la victoria más importante de su vida deportiva. El pedalista pocitano, que ganó todo de juvenil, que fue doble campeón nacional de crono sub-23 (2015 y 16), campeón argentino de ruta sub-23 (2015) y que hace 29 días se consagró campeón nacional en la prueba a pelotón de categoría elite; ayer le puso la frutilla al postre de un torneo que convocó a los mejores del continente. Tuvo carácter y paciencia para esperar su momento y aprovecharlo.

JUAN JOSÉ CHICA - Pte. Fed. Sanjuanina de Ciclismo

"Lo que consiguió Emiliano es muy bueno. Necesitábamos una victoria así. Creo que está pasando por un gran momento y lo ha demostrado con una capacidad enorme. El final fue muy emocionante, casi calcado con el final del Argentino".

MARCELO LANZI - Pte. de la FACPyR

"Un gran triunfo logró Emiliano, creo que fue la frutilla del postre para un Campeonato muy bueno. Estoy orgulloso de la tarea del equipo nacional. Se trabajó muy bien y la victoria de Contreras es la ratificación de sus grandes condiciones".

GABRIEL CURUCHET - Pte. de UCRA

"La carrera fue casi calcada a la del Argentino. Contreras la definió con mucha frialdad. No era sencillo, fueron muchos kilómetros escapados y el desgaste podía jugarles una mala pasada. Creo que era el mejor final para un gran Campeonato".

SERGIO UÑAC - Gobernador de San Juan

"Me pareció un triunfo excepcional de un ciclista enorme. Si hubiésemos soñado un final así, tal vez no se daba. Creo que este título de Emiliano viene a confirmar que se viene trabajando bien en la promoción y consolidación de los equipos locales".

OSCAR VILLALOBO - Ex campeón panamericano

"Sentir el himno me hizo recordar cuando gané el título de vueltas puntuables, es una emoción inmensa. Me alegra mucho por El Gringo, es un corredor completo, que venía reencontrándose con su mejor nivel, es guapo y embala bien, y lo demostró hoy".

GIOVANNI LOMBARDI - Manager de la Vta. a San Juan

"Fue una carrera muy buena, y que haya ganado un corredor argentino, y de San Juan, es muy bueno. Fue, creo, el mejor final para un gran torneo. Sobre la Vuelta, considero que volverá con todo. Ya estamos trabajando para que así sea".