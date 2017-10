Paridad. Faltaron las emociones en el marcador, pero no por eso escasearon en las acciones de juego. En el regreso al barrio Alberdi tras 38 años, el clásico de Córdoba entre Belgrano y Talleres terminó con un empate sin goles.

Con aciertos y errores, con algún pasaje aislado de buen fútbol, y un par de individualidades que salieron de la medianía, Belgrano y Talleres hicieron todo para ganar esta nueva edición del clásico cordobés, el primero que se juega en el barrio Alberdi después de 38 años, y debieron conformarse con el 0 a 0 final.



El resultado fue totalmente justo ya que ambos equipos se repartieron el dominio de las acciones. Belgrano fue más en los primeros cuarenta y cinco minutos, en tanto que Talleres dominó las acciones en el complemento. El gran error de la tarde lo cometió el árbitro Ariel Penel, quien a los 3 minutos del segundo tiempo no sancionó como penal una mano que el defensor de Belgrano Marcelo Benítez cometió en la puerta del área chica.



Belgrano fue más en la primera parte gracias al trabajo de Santiago Martínez, Federico Lértora, y Mariano Barbieri en la mitad de la cancha, aunque a esto le faltó la claridad que le puede aportar Juan Brunetta para generar juego.



Sin embargo, a pesar de que quizá abusó de los centros, Belgrano generó dos situaciones para trasladar ese dominio al resultado, con un mano a mano que el arquero de Talleres Guido Herrera le ganó a Epifanio García, y un remate de Brunetta que se fue pegado al palo izquierdo.



Talleres se metió en campo de Belgrano ni bien la pelota comenzó a rodar en el segundo tiempo, y a los 3 minutos pudo ponerse en ventaja si Penel sancionaba como infracción la mano que Benítez. Sin embargo, en la continuidad de esa jugada, la "T" pudo ponerse en ventaja. Tras recibir la pelota del rebote en la mano de Benítez, Joao Rojas la metió hacia el centro para la entrada de Juan Cruz Komar, quien remató y anotó.



Talleres tuvo su segunda ocasión para convertir a los 35, pero el violento derechazo del "Enano" Ortiz se estrelló contra el travesaño. La "T" dejó una buena imagen al final, pero en la primera mitad estuvo lejos de ser buena. Por eso el empate fue el mejor resultado para el clásico.

Para Kudelka, "fue justo el empate"

El director técnico de Talleres, de Córdoba, Frank Kudelka, reconoció que el resultado del encuentro ante Belgrano "fue justo", a pesar de que no se mostró del todo conforme con el rendimiento de sus dirigidos, y se lamentó por no jugar "con la misma intensidad los 90 minutos".



"En cuanto al marco, fue muy bueno y creo que me insultaron más en otras canchas", comentó el entrenador con cierto toque de humor.



En una jugada apenas iniciado el complemento los jugadores de Talleres reclamaron al árbitro Ariel Penel por una mano en el área local que no fue sancionada, y sobre esa situación Kudelka dijo que "fue rara. No hay tanta claridad ahora con esa regla. Como dije, un clásico es difícil de jugar para todos, incluido para el árbitro, y no creo que haya influido la localía, así que me voy tranquilo".



Por su parte, el volante de la "T" Juan Ramírez comentó que "fue un partido parejo. En el segundo tiempo llegamos y no pudimos convertir las que nos quedaron . En el entretiempo se habló que hiciéramos lo nuestro, que es poner la pelota al piso".



"Son partidos especiales los clásicos y creo que los rivales nos van conociendo. Por eso hay que seguir trabajando y darle para adelante", agregó el mediocampista.