Experiencia. Pablo Costi siempre estuvo en equipos protagonistas y ahora sumó todo su oficio para que Peñarol siga ilusionandose con llegar al Federal A.

La experiencia no se compra, se forja con trayectoria, vivencias y partidos, en este caso. Y en Peñarol, uno de los grandes referentes es Pablo Costi que junto a Carlos Biasotti y el Bibi González encarnan tal vez la reserva de oficio y aplomo para encarar tramos definitorios como el de la serie final de la Región Cuyo. Y Costi es palabra autorizada. Firme, duro, casi un técnico dentro de la cancha, el ex-defensor de Desamparados en el Federal A, sabe lo que dice cuando analiza el momento de su Peñarol.



"Estos son momentos únicos en la carrera de cualquier futbolista y lo mejor es disfrutarlo. Uno imagina siempre jugar este tipo de partidos y ahora, llegó. Eso hablamos con los chicos de Peñarol, que es un equipo con muchos pibes jóvenes del club. Tienen que disfrutar este momento y después puede que se de o no pero hay que vivirlo así. Eso es lo que uno ha aprendido después de tantas situaciones parecidas y es casi obligación transmitirselos", abre el defensor nacido en Rafaela hace 35 años.



Apuntando a lo que será la revancha contra San Martín, Pablo sabe lo que se jugarán: "Será durísimo, como toda final. Nosotros tenemos que estar serenos en la búsqueda de remontar esa desventaja. Es apenas un gol pero no podemos salir a regalarnos porque ellos tienen lo suyo y hay que respetarlos. Tenemos los 90 minutos por delante así que hay que estar a full pero tranquilos. Con el corazón caliente pero con la cabeza fría".



San Juan se ha convertido en su lugar en el mundo y mucho tiene que ver cómo lo trataron en Peñarol y antes en Desamparados. Costi lo reconoce y solo tiene palabras de agradecimiento: "No se cómo agradecer todo lo bien que me han tratado a mi y a mi familia, especialmente. San Juan nos ha adoptado y es un lugar con el que me identifico plenamente. Es lindo jugar, entrenar, vivir así. Y uno lo puede retribuir con el sacrificio, con la actitud, con la humildad en cada partido. Peñarol es un club que merece llegar a lo que se propuso por la calidad de gente que tiene".



Imaginando lo que será el domingo en Chimbas, Costi se entusiasma: "Se que Peñarol tiene su historia en San Juan y que su gente hace rato está ilusionada con llegar. El esfuerzo de éstos 5 meses de trabajo merece una alegría pero tenemos que estar todos unidos. Será a cancha llena, con el aliento de todo San Juan porque Peñarol hoy es la provincia en este torneo. Que sea la fiesta que se merecen todos y que logremos el objetivo de llegar a la serie por el ascenso, que es lo que tanto soñamos cuando empezó este certamen. Estamos cerca pero esto es fútbol aunque sabemos que si llegamos a esta definición es porque Peñarol se lo ganó sin que nadie le regale nada".

Su pasado

Bien sanjuanino

Costi fue uno de los nombres más buscados por Desamparados en la campaña 2015 para el Federal B. Se sumó pero se desvinculó para regresar a San Juan en 2017 y jugar el Federal A donde estuvo presente en 14 encuentros de esa temporada.

Estadio ampliado

Sabiendo que será partido a cancha llena y que todo San Juan se ha movilizado detrás de la ilusión de Sportivo Peñarol, en el estadio "Ramón Pablo Rojas" ayer se terminaron de instalar las tribunas que aumentarán en 2.000 plazas la capacidad del estadio Bohemio. Con eso, ahora se enfocarán en la promoción y ventas de las entradas para la revancha con San Martín de Mendoza. Hay un esquema especial para los chicos de Escuelita e Inferiores que podrán estar alentando al equipo pero además, el municipio de Chimbas también promocionará el encuentro.



En los aspectos logísticos, además de los ingresos habituales por calle Tucumán, el club ha decidido habilitar el ingreso del Sector Este que comunica con el Barrio Parque Independencia con la idea de facilitar el acceso. En el Sector Sur se destinará todo para los dirigentes visitantes con un estricto operativo policial para evitar cualquier tipo de incidentes.

El equipo no cambiaría nada

Si bien se aguarda la recuperación de los volantes Roberto Martín y Facundo González que terminaron con algunas molestias musculares en la primera final de la Región Cuyo, en Peñarol confían en repetir formación para recibir a San Martín de Mendoza este domingo a partir de las 16. Ayer empezó a definirse la probable alineación con la práctica de fútbol que realizó el plantel que conduce Bove aunque con Martín y González hubo cuidados especiales y se los preservó. Hoy, será día decisivo con la práctica de fútbol que incluirá ya a los dos volantes.