El 10 se lo entregó. Diego Maradona resultó el encargado de anunciar al portugués Cristiano Ronaldo como ganador del premio The Best, que la FIFA otorgó al mejor jugador del mundo en la pasada temporada, por encima de Lionel Messi y el brasileño Neymar, los restantes miembros de la terna.

El portugués Cristiano Ronaldo prolongó ayer su reinado como mejor jugador del mundo a través de la obtención del premio The Best de FIFA, con el astro Lionel Messi y Diego Maradona como testigos, en la ceremonia que se realizó en el lujoso teatro London Palladium de Inglaterra.



Ronaldo, de 32 años y máximo favorito en la previa, resultó vencedor por segunda vez consecutiva en la terna que compartió con Messi y el brasileño Neymar, elegido por entrenadores, capitanes de seleccionados, periodistas y fanáticos.



"Agradezco a mi familia, a quienes votaron por mí, a Messi y Neymar por estar acá, a los compañeros de Real Madrid y de Selección porque fue un año extraordinario. Es un momento único en mi carrera y saludo a todos mis fanáticos en el mundo; gracias por el apoyo", manifestó Cristiano cuando recibió el galardón luego del anuncio de Diego Maradona y Ronaldo, el fantástico goleador brasileño.



El crack de Real Madrid de España logró su séptima distinción como mejor futbolista del planeta porque ganó en cuatro oportunidades el Balón de Oro (2008, 2013, 2014 y 2016), uno denominado FIFA World Player (2008) y dos veces The Best (2016 y 2017).



La puja entre Ronaldo y Messi, quien no asistió a la primera edición celebrada en enero de este año en Zúrich, continuó vigente en la noche londinense y el portugués, una vez más, se hizo acreedor del premio. Durante la gala se saludaron amablemente, expresaron respeto, admiración y compartieron la primera fila junto con sus respectivas parejas y Neymar.



Messi fue superado en la estadística por Ronaldo ya que acredita seis trofeos con cuatro FIFA Balón de Oro (2010, 2011, 2012 y 2015), en la época de fusión entre el ente que regula el fútbol mundial y la revista francesa France Football, un Balón de Oro (2009) y un FIFA World Player (2009).

Cristiano se impuso con el 43,16% de los votos. Messi logró 19,25% y Neymar, 6,97%.

La actuación destacada de Ronaldo en la pasada temporada pesó en la elección. Con Real Madrid de España fue clave en la obtención de la Liga de Campeones de Europa, donde fue máximo artillero (12), con dos goles en la final ante Juventus de Italia, un "hat-trick" en la semifinal ante Atlético Madrid de España; la Supercopa de Europa y la Supercopa de España. Además, se clasificó de manera directa con Portugal para el Mundial Rusia 2018.



A Messi no le alcanzaron la Copa del Rey con Barcelona de España, su condición de goleador en la liga española, ni la reciente clasificación al Mundial de Rusia 2018 con el seleccionado argentino de fútbol.





Todos los ganadores

El francés Olivier Giroud obtuvo el premio Puskas al mejor gol. El galo Zinedine Zidane, al frente de Real Madrid, fue elegido el mejor técnico; el italiano Gianluggi Buffon, el mejor arquero; los hinchas de Celtic de Escocia fueron reconocidos como "mejor afición"; y la holandesa Sarina Wiegman ganó como mejor DT de fútbol femenino. El togolés Francis Koné recibió la mención Fair Play y la mediocampista holandesa Lieke Martens se alzó con el premio a la mejor jugadora.



La FIFA también eligió al equipo del año (foto): Buffon; Alves, Sergio Ramos, Leonardo Bonucci y Marcelo; Kroos, Modric y Iniesta; Messi, Cristiano y Neymar.

Maradona y Messi se reencontraron

Diego Armando Maradona y Lionel Messi, los máximos exponentes del fútbol argentino en la historia, se reencontraron ayer en el marco de la entrega de los premios.

El ex capitán y DT del seleccionado argentino y el actual dueño del brazalete "albiceleste" se saludaron afectuosamente en la previa del inicio del evento realizado en el teatro London Palladium, donde asistieron con sus respectivas mujeres, Rocio Oliva y Antonela Roccuzzo. "A Lío lo quiero mucho y todo lo que dicen es cuento", señaló Maradona, en la previa y ante la prensa.