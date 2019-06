Pasa. Lionel Messi, capitán de Argentina, escapa de la marca del volante colombiano, Wilmar Barrios. En el debut, el zurdo tampoco estuvo encendido.



La derrota en el debut ante Colombia por la Copa América, algo que no ocurría hacía 40 años, precipitó los tiempos en el futuro inmediato de la Selección argentina. Generaron que la calculadora tome insólitamente un rol protagónico, más aún con el empate entre Paraguay y Qatar de ayer en el Maracaná. Se sabe que pasan a cuartos los primeros de cada una de las tres zonas y los mejores dos terceros. Por eso, Lionel Scaloni y sus muchachos tienen el margen de error más que pequeño de cara al cruce del miércoles ante los guaraníes de Eduardo Berizzo.

La debilidad mental del equipo acaso sea la mayor preocupación actual y de un pasado no tan reciente. Hace dos años que la Argentina no da vuelta un partido que empieza perdiendo: el 3-1 en Quito, con tres gritos de Messi, para ir al Mundial de Rusia es el último antecedente. Luego de eso, en los cuatro partidos que empezó perdiendo, siempre terminó igual el marcador. "Debemos dar vuelta la página y hacernos fuertes de la cabeza", sintetizó el capitán post 0-2 ante los cafeteros, Lionel Messi, justamente a quien su endeblez mental ante la adversidad resulta uno de los grandes cuestionamientos. "No hay tiempo para quedarse con esta derrota", sostuvo Scaloni a su vez. Algo cierto como también fueron su ensalada de desaciertos tácticos en el estreno. Todos ellos potenciados por la falta de reacción ante un planteo rival como el de Queiroz muy superior.

A nivel nombres se esperan variantes. Por lo menos ayer ya apareció un indicio claro: Ángel Di María, de pésimo bautismo por lo que solo disputó los primeros 45", practicó con los suplentes ante Colombia y no fue al gimnasio con los titulares. Su salida es algo, como mínimo, cantado. Es cierto que por rendimiento las variantes podrían ascender a más de media docena, aunque el DT prefería no tocar demasiado. En defensa se notó a Saravia muy expuesto por su costado ante un Lo Celso alejado de la colaboración en la marca. La generación de juego resultó nuevamente un déficit importante y arriba, el Kun Agüero deambuló ante la opulencia física de los centrales adversarios.

Con poco tiempo de trabajo y ya instalada en Belo Horizonte, Argentina comienza a definir su futuro.

Banca a Lio

La esposa de Messi, Antonella Roccuzzo, posteó ayer en su cuenta de Instagram un mensaje por el Día del padre: "Gracias por tanto amor. Te abrazamos a la distancia, sos el mejor", posteó la rosarina.

El Pipa se despidió

El exgoleador de la selección argentina, Gonzalo Higuaín, desde sus vacaciones aprovechó para hacer un anuncio muy particular. "Buenas tardes a tod

El Pipa, quien anotó 31 goles en la mayor albiceleste, ya decidió hace un tiempo autoexcluirse de la selección entendido que era "un ciclo terminado" y esa decisión la comunicó justamente en su red social. Higuaín, quien tras préstamos de seis meses en Milan y Chelsea, debe regresar a Juventus. Pero las condiciones en cuanto a delanteros en el conjunto de la Vecchia Signora, que cuenta con Cristiano Ronaldo, no han cambiado y volvería a cambiar de camiseta ¿o se quedará con la llegada del entrenador Maurizio Sarri?

POSIBILIDADES

Táctica

Scaloni podría modificar el sistema empleado en el debut contra Colombia, donde se notó un equipo sin conexión sobre todo de mitad de cancha hacia adelante. En ese sentido, la opción que ingrese el volante Pereyra por derecha es probable.

Ofensiva

La carencia de generación de juego ante los cafeteros se tradujo en casi nulas chances de gol. La salida de Agüero con el equipo perdiendo fue muy cuestionada, aunque la intención podría ser sumarle al Kun un punta clásico como Martínez.

Defensa

La actuación de Saravia sembró de dudas si es el mejor lateral derecho de este plantel. Superado en velocidad todo el tiempo, el jugador de Racing también podría tener la titularidad comprometida de cara al segundo partido en la Copa.