Un ejemplo. De superación es la historia de Duckhee Lee, quien a los seis años de vida ya supo que iba a ser sordo. Un año más tarde comenzó su carrera en el tenis y ayer obtuvo el primer triunfo ATP, algo sin precedentes para alguien con su discapacidad.

El surcoreano Duckhee Lee tenía seis años cuando comprendió que era sordo, pero eso no significó una barrera en su camino. A los siete empezó a jugar al tenis y desde allí no paró hasta hacer historia en las últimas horas: se transformó en el primer tenista sordo en ganar un partido ATP.



Lo hizo en el ATP 250 norteamericano de Winston-Salem al imponerse por 7-6 y 6-1 sobre el suizo Henri Laaksonen en una hora y media de acción.



"La gente se burló de mí por mi discapacidad. Me dijeron que no debería estar jugando. Definitivamente fue difícil, pero mis amigos y familiares me ayudaron a superarlo. Quería mostrarles a todos que podía hacer esto", declaró al sitio oficial del circuito el surcoreano que con 21 años se erigió como un ejemplo de superación en el alto rendimiento.



Su caso es conocido desde que tiene 14 años, cuando se inició en el circuito ITF Pro Circuit y logró su primer punto ATP en un Future que se desarrolló en Japón. Sin embargo, la explosión llegó en las últimas horas al ganar su primer partido del circuito profesional.



"Estoy emocionado por mi primera victoria. Gracias por el apoyo", sentenció en un video que publicó en sus redes el actual 212 del mundo.



Su madre, Mi-Ja Park le enseñó a leer los labios como forma de comunicación más allá del tradicional lenguaje de señas. "Me puedo concentrar únicamente en mi juego porque no oigo nada, es más conveniente para jugar.



Lo más difícil es la comunicación con los jueces de silla y los jueces de línea. No escucho sus indicaciones, sobre todo cuando cantan un out, por lo que a veces continúo jugando aunque hayan mandado repetir el saque. Es un poco difícil, pero nada especial", había declarado a la agencia Reuters hace ya varios años cuando su apellido recién empezaba a circular en el mundo tenístico.



Lee acumuló 9 aces en su primera victoria y un 61% de efectividad en el primer servicio ante un rival seis años mayor. "Lo vencí hace unos años y se me acercó con el traductor de Google después del partido y me dijo: "¿Cuáles son mis debilidades?"", recordó el norteamericano Tennys Sandgren sobre el asiático que mide un metro y 75 centímetros y al que enfrentó en agosto del 2017.



A diferencia de muchos sordos, el surcoreano no sabe expresarse con el lenguaje de señas. Por eso, la entrevista posterior al partido con Laaksonen consistió en una serie de preguntas en inglés que un voluntario del torneo le tradujo en coreano a Soopin, la novia del jugador, y Lee respondió como pudo en coreano.



"Fueron muy divertidas mis primeras clases de tenis. Desde el principio me volví muy competitivo, porque no quería perder ante nadie. Comencé a jugar al tenis a los 7 años de edad, y desde ese día me siento muy feliz y emocionado cada vez que piso una pista de tenis.



Cuando agarro la raqueta, me siento muy seguro de mí mismo", sentenció en el pasado el deportista que suma varios títulos en torneos de menor envergadura y sueña con dar el golpe en el gran circuito.

Us Open: Ormaechea, eliminada

La tenista argentina Paula Ormaechea quedó eliminada en la jornada de ayer en la clasificación para el Abierto de Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam de la temporada, que se disputará en Nueva York a partir del lunes próximo, al caer ante la rusa Várvara Flink por 3-6, 6-4 y 6-4.



La jugadora de la localidad santafesina de Sunchales, de 26 años y ubicada en el lugar 182 del ranking mundial de la WTA, perdió frente a la número 147 del mundo, en dos horas y 11 minutos de juego, en lo que fue el primer enfrentamiento entre ambas.



Ormaechea había vuelto esta temporada a jugar una clasificación para el abierto estadounidense tras cinco años sin hacerlo.



El Abierto de tenis de los Estados Unidos se jugará en superficie de cemento desde el lunes próximo en el complejo de Flushing Meadows y repartirá más de 25 millones de dólares en premios.



"El tenis es mi mejor oportunidad para sobrevivir en una sociedad normal, sin serlo yo". DUCKHEE LEE - Tenista sordo

Su trayectoria

Cerca de los 100

Lee, ahora de 21 años, llegó a ser el 130º del ranking a los 17 años, alternó algunas victorias en el mundo de los challengers, pero todavía continúa dentro de esa categoría. Ganó por el momento 11 torneos futures -los de menor rango dentro del tenis profesional-, pero busca cada oportunidad para disputar en las mejores categorías.