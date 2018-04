Mano a mano. Sampaoli y Messi se juntaron en Barcelona y según se conoció no se habló de nombres para la lista del Mundial.



El astro Lionel Messi y el crack Sergio Agüero se reunieron ayer con el DT del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, en la ciudad de Barcelona, en el marco de las charlas previas al Mundial Rusia 2018 entre el técnico y los jugadores.



Messi, quien se consagró campeón de la Copa del Rey el sábado pasado con Barcelona ante Sevilla, se reencontró con Sampaoli, pero no hablaron de la lista de convocados para la Copa del Mundo, según confirmó a Télam un allegado de prensa del entrenador.



Sampaoli no mencionará la posible lista con los futbolistas con quienes se reúna, como tampoco brindará detalles de estas conversaciones. Su intención es cuidar a los jugadores para "no volverlos locos", según señalaron desde su entorno.



Entre los temas que se hablaron entre el entrenador y el futbolitsta están cómo están los compañeros que se encuentran lesionados (Agüero, Biglia, Romero), de cómo trabajarán en Ezeiza y Barcelona, y del bendito juego, ese aspecto que tanto problemas le trajo a la selección en el último tiempo, potenciado en el último amistoso con el 1-6 recibido ante España.



Y Sampaoli se quedó más tranquilo de cómo está Messi desde lo físico al hablarlo con el propio jugador que le dijo que está mejor de las lesiones musculares, esas que lo marginaron por ejemplo de los últimos dos amistosos del seleccionado.



La reunión con Agüero también se produjo en la capital catalana porque el delantero de Manchester City de Inglaterra se recupera de la artroscopía que se efectuó la semana pasada en la rodilla izquierda.



Los encuentros de Sampaoli con Messi y Agüero fueron de manera individual.



El entrenador del seleccionado argentino continuará su periplo europeo por Sevilla y en los próximos días estará en Inglaterra, Holanda, Francia, Italia y Portugal.

Variantes

Ante la grave lesión que sufrió Lucas Biglia, que podría dejarlo al margen del próximo Mundial, Jorge Sampaoli evalúa varios candidatos para convocar en su lugar. Esos casos son los de Leandro Paredes, Enzo Pérez, Pablo Pérez y Matías Kranevitter.