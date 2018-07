Con el 1. Gabriel Da Rold se subió al podio en todas las carreras que disputó en la Fiat Competizione esta temporada. Su efectividad le permitió lograr el título de la primera mitad del año de la monomarca.

Hasta hace cuatro años, Gabriel Da Rol asistía a las carreras en el autódromo como un fan más y miraba los podios desde abajo, tratando de esquivarle a la humedad del champán que largaban los ganadores. En una vertiginosa escalada deportiva, el sanjuanino empezó a correr en Top Race Junior, pasó al TR Series y a fines del 2017 lo invitaron a probar la Fiat Competizione. Y ayer, tocó el cielo con las manos porque se puso la corona de campeón de la monomarca que acompaña al Súper TC 2000, nada menos que en El Zonda y tras quedar tercero. Así, logró el título a falta de una carrera para el cierre de la primera parte de la temporada de la categoría. Se trata de un gran presente del piloto, que amaba el automovilismo pero que por diferentes circunstancias recién pudo subirse a un auto de carrera por primera vez en 2015, cuando debutó en TR Junior.



"No lo puedo creer. Todo se dio muy rápido, yo no empecé como todos a correr desde el karting, sino que largué de grande. Hace cuatro años veía carreras por televisión y venía a El Zonda como un hincha más", repasó ayer Gabriel Da Rold, tras lograr el campeonato de la Fiat Competizione.

En pista. Da Rold (18) largó en punta con su Fiat Tipo, pero al final se conformó con el tercer puesto, que le aseguraba el campeonato.

El sanjuanino ayer partió desde la pole position, pero en la aceleración tras el semáforo verde el motor se pasó de revoluciones y no pudo imprimir toda la potencia al piso. Su rival, Christian Romero, lo aprovechó y pasó al frente. Da Rold intentó recuperar la posición, pero en ese afán, a mitad de la carrera buscó por afuera en La Horquilla, no pudo salir con comodidad y en la recta fue superado por Javier Manta. Y aunque el sanjuanino no bajó los brazos, su auto ya había perdido rendimiento y el tercer puesto le aseguraba el título.



"Quería ganar, pero también era consciente de que no podía arriesgar todo y perder el campeonato. Ahora quiero disfrutar esto y después analizaré los próximos pasos. En principio voy a seguir corriendo en Fiat Competizione, pero por presupuesto es casi improbable que lo haga en Top Race Series", aseguró el flamante campeón.

DESDE BOXES





Fresco. Si bien la jornada sabatina se desarrolló a pleno sol, la temperatura no fue alta y obligó a usar hasta bufandas.

Promoción. El Súper TC 2000 hizo acciones de promoción, como dar vueltas al circuito con ganadores de sorteos.

Distinción. Rossi fue distinguido por Banco San Juan por ser el protagonista del sábado. La copa la entregó Marcelo Zunino.

Efectividad

5

triunfos logró Da Rold en Fiat Competizione desde su debut. El año pasado disputó 3 carreras y ganó 2. Ahora corrió 6 y venció en 3. Tiene una efectividad del 55%.