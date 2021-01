Dalma Maradona apuntó hoy contra el médico Leopoldo Luque, imputado en la causa en la que se investigan las circunstancias de la muerte de su padre, tras la difusión de una serie de audios del neurocirujano el día en que falleció el exastro futbolístico y le pidió "a Dios que se haga justicia".



"Luque sos un hdp y ojala se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomite! Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia!", sostuvo esta tarde Dalma en sus respectivas cuentas de Twitter e Instagram.



La hija mayor del "Diez" recordó un tweet de Morla, el último abogado de Maradona, en el que éste defendió el accionar del Luque y respecto de ambos afirmó: "Si la verdad siempre triunfa ustedes 2 van presos".



"Se va a cagar muriendo el gordo, ni idea lo que hizo, yo estoy yendo para allá", se escuchó a Luque decirle en uno de los audios difundidos hoy por Infobae y Crónica TV.



Del otro lado, la psiquiatra Agustina Cosachov, también imputada en la causa, le dijo en otro audio que habían intentado reanimarlo quiénes estaban en la casa con Diego porque todavía no llegaba la ambulancia.



Luego, la psiquiatra le explicó que el equipo médico ya lo estaba entubando, a lo que Luque le preguntó si Maradona "recuperó el pulso" porque, en caso contrario, "ya está muerto, básicamente".



En tanto, fuentes judiciales confirmaron a Télam la existencia de audios en el expediente, al tiempo que no descartaron que en los próximos días haya imputaciones a otras personas del entorno de Diego y que estaban abocados a su cuidado.



Por el caso, el 22 de enero último, un peritaje caligráfico determinó que la firma de Maradona utilizada para solicitar su historia clínica a un sanatorio privado en septiembre de 2020 fue falsificada, por lo que la situación de Luque quedó más comprometida, indicaron las fuentes judiciales.



Se trata de un estudio que había sido encargado por el equipo de fiscales formado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, y constituido por él y por Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra,



El objetivo de este peritaje era determinar si eran originales las firmas y garabatos que aparecían en tres hojas que habían sido encontradas y secuestradas en la casa del médico Luque, cuando fue allanada su casa el 29 de noviembre último.



Una de esas hojas era una solicitud para que se entregue la historia clínica de Maradona, con fecha 1 de septiembre, y estaba dirigida a la Jefatura Archivo de la Clínica Olivos, y al pie figuraba la firma del "Diez".



A partir de este peritaje, los fiscales analizan si imputan a Luque por el delito de "uso de documento privado adulterado".



Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa que su familia había alquilado en el barrio privado San Andrés, de Tigre, a dos semanas de su externación de la Clínica Olivos, donde había sido sometido a una neurocirugía por un hematoma subdural en el cerebro.



La autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".



De acuerdo con los resultados de los estudios toxicológicos realizados, Maradona no tenía alcohol ni drogas ilegales en su organismo aunque sí detectaron psicofármacos.



Algunos de los psicofármacos encontrados son "arritmogénicos", es decir que producen arritmia, algo que ahora los peritos y los fiscales deberán analizar para ver si eran convenientes para un paciente con una cardiopatía crónica como la que padecía el ex DT de Gimnasia.



Los investigadores aguardan para los próximos días el último de los informes complementarios de la autopsia, con el cual completarían todos los estudios solicitados y les permitiría convocar a la Junta Médica que analizará la historia clínica de Maradona.



Los fiscales confían en que esa Junta Médica podría comenzar a analizar la documentación aportada por todos los peritos forenses para la segunda quincena de febrero.