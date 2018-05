Afuera. El fútbol del mundo se perderá uno de sus mejores exponentes en acción sin Dani Alves en Rusia.

París, TELAM



El defensor del seleccionado brasileño de fútbol Dani Alves se perderá el Mundial de Rusia 2018 a raíz del esguince en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió el martes pasado en la final de la Copa de Francia.



Según el portal Globo Esporte de Brasil, el médico del equipo brasileño, Rodrigo Lasmar, constató los estudios que se realizó el defensor de París Saint Germain de Francia y determinó que no llegará en óptimas condiciones física a la cita mundialista.



Dani Alves, titular indiscutido de la selección que comanda Tité, estaba preparado para su tercer campeonato del mundo luego de sus participaciones en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, pero esta vez no será de la partida.



De esta manera, Tité buscará su reemplazante para la nómina de los 23 convocados para el Mundial de Rusia del próximo lunes.



El jugador de 35 años se lesionó durante la final de la Copa de Francia ganada el martes por su equipo, el París Saint Germain, contra el modesto Les Herbiers, de la tercera categoría (2-0).



"Su estado necesita un mínimo de tres semanas de cuidados antes de reevaluar la necesidad de un tratamiento quirúrgico", explicó el PSG, que habló de una "desinserción alta del ligamento cruzado anterior con esguince posteroexterno de la rodilla". Esta lesión llega cuando el seleccionador brasileño, Tité, tiene previsto desvelar el lunes su lista de jugadores convocados para el Mundial.



Dani Alves, que ya llevó en varias ocasiones el brazalete de capitán brasileño, es un pilar de su selección, con más de 100 partidos internacionales en su haber. Tras pasar por grandes clubes europeos, como FC Barcelona y Juventus de Turín, es el jugador que cuenta con un mayor número de trofeos profesionales en la historia del fútbol mundial, 38 en total, gracias a la Copa de Francia ganada el martes.



En 17 años de carrera, el lateral brasileño ganó un título con el Esporte Clube de Bahia, de donde es originario, 5 con el Sevilla, 23 con el FC Barcelona, 2 con la Juventus de Turín, cuatro con el PSG y tres con la selección brasileña.



Las dudas que planean ahora sobre su participación en el Mundial crean por lo tanto una enorme inquietud en Brasil, que ya tembló a finales de febrero, igual que el PSG, cuando Neymar dejó el campo en camilla en un partido contra Marsella, lesionado en el pie derecho.



Ahora es el turno de Dani Alves a la hora de levantar preocupación, debido a una jugada con el futbolista de Les Herbiers, Kevin Rocheteau, al final del partido del martes. La selección brasileña no dispone de un suplente de experiencia en su puesto. Alves es uno de los mejores laterales derechos del mundo y sus alternativas, Fagner (Corinthians) o Danilo (Mánchester City), tienen pocos partidos internacionales.



Dani Alves se ha ganado la reputación de tener una gran combatividad sobre el terreno y furia.

Convenio por barrabravas

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmó con el embajador ruso en Argentina, Viktor Koronelli, un convenio de cooperación entre ambos países para que tres mil barrabravas que tienen prohibido el ingreso a las canchas de Argentina tampoco puedan hacerlo en el Mundial de fútbol que se jugará del 14 de junio al 15 de julio en Rusia.



"A 33 días del Mundial firmamos un acuerdo con el gobierno de Rusia para impedir que las 3.000 personas que tienen prohibida la entrada a los estadios en Argentina ingresen a los estadios de allá", sostuvo Bullrich en la conferencia de prensa que se llevó a cabo esta tarde en la sede del Ministerio, ubicada en Gelly y Obes 2289, Capital Federal.