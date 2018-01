Revuelo. Generó la actuación del árbitro mendocino, Fernando Espinoza, en la caída el domingo de San Martín 2-0 ante Argentinos.

El 0-2 de San Martín en la Paternal ante Argentinos, por el reinicio de la Superliga, provocó una gran polémica debido a la actuación del árbitro, Fernando Espinoza. Del lado verdinegro hubo varios jugadores y el propio DT, Néstor Gorosito, que cuestionaron al juez y éste ayer les respondió en los canales TyC Sports y Fox Sports. Lejos de bajar el tono a las declaraciones, el mendocino se defendió con todo.



"Viendo las imágenes y el resumen del partido y lo que uno siente adentro de la cancha, estoy totalmente tranquilo. Ellos dicen lo que les conviene", declaró Espinoza, quien dirigió a San Martín por primera vez en este certamen.



Los cuestionamientos principales a él fueron la expulsión a los cinco minutos por un manotazo de Marcos Gelabert (luego expulsó en el complemento a Luis Olivera) y un gol anulado a Leandro Vega cuando estaban empatados. "Ya nos perjudicó contra Boca (NdeR: el año pasado, ganó el xeneize 2-1 en el Bicentenario) y ahora vino ofendido. Una vez que lo crucé en el centro no me saludó porque estaba enojado conmigo por las declaraciones que había hecho en su momento. No se puede hablar más ahora porque si hablás te juega en contra", subrayó el capitán de San Martín, Luis Ardente. Justamente sobre estas palabras, Espinoza hizo principalmente hincapié en su descargo: "Escuchando las palabras de Ardente, contar la mitad de la historia a favor de él, no es de profesional, no es de un tipo con códigos. Porque cuando nos encontramos, hablamos 20 minutos, quedó todo como broma" y agregó: "Habíamos hecho una apuesta que si yo tenía razón él me daba su camiseta y si él la tenía yo le daba la mía. Pero cada uno elige decir lo que le conviene".



San Martín puso su principal queja en la roja a Gelabert, en una jugada donde el volante golpea con su brazo a un adversario aunque no pareció ser intencional ni con el uso de una fuerza desmedida.



Igual, para Espinoza era roja directa y argumentó que "la jugada me agarra cerca y siento hasta el ruido. Yo interpreto que es un golpe en el rostro del adversario y es, para mí, jugada merecedora de expulsión".



De acuerdo a lo que reconoció Gorosito posderrota, él había charlado con los futbolistas en la previa teniendo en cuenta que Espinoza era el árbitro y les pidió que "no dijeran nada".



Sin dudas, un ida y vuelta que tendrá varios capítulos más...





Lo que viene



San Martín buscará la recuperación el lunes cuando cierre la 14ta fecha de la Superliga. El equipo de Néstor Gorosito se medirá en el Hilario Sánchez ante Tigre, a partir de las 21,15. Para ese encuentro no contará con los expulsados Marcos Gelabert y Luis Olivera. Hay que ver si se recupera de la contractura Matías Escudero.

Uno contra uno

MARCOS GELABERT - Futbolista San Martín

"El problema que tiene Espinoza con nosotros viene de antes, del partido ante Boca el año pasado en San Juan, y ahora lo pagamos nosotros y el club con esta derrota.



En vez de mentalizarnos sólo en el partido, tenés que pensar en pelearte con este personaje".

FERNANDO ESPINOZA - Árbitro

"Me siento demasiado sorprendido con Gorosito, más que nada cuando habla de mentiras. No me interesa armar polémica con esto, pero no es como él dice. Siento que el entrenador pasó el límite, estoy pensando si hago ampliación de informe respecto a sus declaraciones".