¿De nuevo? Como máximo, en los primeros días de mayo ya deberá ser anunciada si la sede de la serie Argentina-Colombia es San Juan. Salta es una de las provincias interesadas también en la organización.





"Depende de San Juan y tenemos 20 días para decir sí o no. Al tener prioridad en la organización, la decisión de traer la serie es nuestra. El Gobernador ya manifestó que existen muchas chances, así que pronto habrá novedades", indicó Jorge Chica, secretario de Deportes, sobre la posibilidad de que en septiembre nuevamente se juegue la Copa Davis en la provincia, tras el sorteo realizado ayer en la que la ITF (la Federación Internacional de Tenis) anunció que el cruce en el que Argentina buscará volver al Grupo Mundial será de local y ante Colombia.



Chica destacó que el límite temporal no tiene relación con la elección de nuevas autoridades en la Asociación Argentina de Tenis (AAT), cuya asamblea será el 5 de mayo. Y esto porque los derechos de comercialización de la Davis los tiene una empresa llamada Play Patagonia, cuya cara visible es el exPuma Rodrigo Roncero, presente en uno de los palcos del Cantoni el fin de semana pasado. Así, independientemente de que el nuevo titular de la AAT sea Batata Clerc o Agustín Calleri, San Juan negociará con Play Patagonia.



El secretario de Deportes señaló además que en caso de aceptar la organización nuevamente de la Davis, el estadio Aldo Cantoni será el escenario elegido, pero deslizó que no descartan un cambio de superficie. "Esto es una posibilidad que va a depender de lo que decida el capitán del equipo argentino y de los jugadores que elija en esa ocasión. Además, si bien es poco probable, las personas vinculadas a la AAT hasta creen en la chance de poder convencer a Juan Martín Del Potro para jugar la serie en la que Argentina puede volver al Grupo Mundial", dijo Chica. Sobre la superficie, en el circuito de ATP ya estarán jugando en canchas rápidas hacia septiembre. A su vez, la serie se disputará inmediatamente después el US Open, de ahí que Chica se mostrara prudente en que Delpo pudiera llegar a San Juan, habida cuenta también de que Colombia es un rival que a priori aparece por demás accesible.



Colombia venció a Brasil (3-2) el fin de semana pasado y se ganó el derecho de jugar por el ascenso del mismo modo que Argentina, que se vio visiblemente favorecido por el sorteo. Y es que además de la localía también evitó rivales más duros, como Holanda o Austria, que tiene a Dominic Thiem, el 7 del mundo.





Historial

2

Enfrentamientos hay entre Argentina y Colombia por Copa Davis, con dos triunfos albicelestes. En 1998 fue por 5-0; mientras que en 2000, por 4-1.

>> Orsanic y su respeto al rival

"Antes del sorteo eramos conscientes de que teníamos grandes chances de ser locales, y que se haya dado así es algo sumamente positivo porque en la Davis no es un dato menor. De todas maneras, Colombia es un rival que merece respeto, imagino una serie equilibrada. Quizá los tenistas colombianos no están es su mejor momento, pero tienen un dobles consolidado que es de lo mejor del circuito, aunque eso no significa que ese punto será de ellos, al contrario; y Santiago Giraldo es peligroso, le pega fuerte a la pelota, es rápido y no será un rival sencillo".