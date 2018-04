Desconcierto. Nicolás Blandi, capitán de San Lorenzo, inicia la amarga y dolorosa retirada tras la goleada que les propinó Godoy Cruz de Mendoza. Un golpe que sepultó las ilusiones que había generado la caída de Boca.

Buenos Aires, TELAM



Diego Dabove, el entrenador de Godoy Cruz, afirmó luego de la histórica goleada de su equipo como visitante ante San Lorenzo por 5 a 0, que "se dio un partido "redondito", con una "diferencia anormal".



"Las primeras tres veces que llegamos fueron tres goles. Hoy salió todo perfecto, pero no es la diferencia que hay entre los dos equipos", dijo el entrenador tras el quinto triunfo consecutivo de su equipo.



"Sobre todo me voy contento porque en el segundo tiempo lo seguimos buscando y conseguimos convertir el quinto gol. La verdad es que todos los pibes se matan", concluyó el técnico. Godoy Cruz quedó con 43 puntos, a siete del puntero, Boca Juniors, con todavía quince por jugar.

Desconocido. Fabricio Coloccini no puede con la marca de uno de los puntas de Godoy Cruz. San Lorenzo fue una lágrima y terminó vapuleado.

Sus números



Godoy Cruz goleó a San Lorenzo y sigue sorprendiendo a propios y ajenos con la gran campaña que está realizando desde la llegada de Diego Dabove y su cuerpo técnico al primer equipo. De hecho, el Tomba es el mejor equipo del 2018, según indica la tabla anual de la Superliga:



Godoy Cruz jugó 11, ganó 8, empató 2 y perdió 1: 26 pts



Boca jugó 10, ganó 6, empató 2, perdió 2: 20 pts



Talleres jugó 9; ganó 6, empató 2 y perdió 1: 20 pts



Racing jugó 9; ganó 6, empató 2 y perdió 1: 20 pts



Argentinos jugó 10, ganó 6, empató 1 y perdió 3: 19 puntos.

El lamento de Biaggio



El director técnico de San Lorenzo, Claudio Biaggio, lamentó que a su equipo no le haya salido "nada" y a Godoy Cruz de Mendoza, "todo", en la goleada 5-0 que recibió en el Nuevo Gasómetro. "Es complicado hacer un análisis de este partido, nosotros tuvimos errores que no los tuvimos en otros partidos. En el primer tiempo nos llegaron cuatro veces y nos hicieron cuatro goles", explicó el "Pampa" en la conferencia de prensa posterior al partido.



"Los goles fueron rápido y no nos dieron tiempo para recuperarnos. Íbamos por el buen camino después de tres victorias seguidas; este golpe debe servirnos para reaccionar" manifestó un entrenador "sorprendido con lo que pasó".



"Ahora hay que prepararse para lo que viene (debut en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el próximo miércoles, en el Nuevo Gasómetro), ya está, otra no queda. Nos quedan cinco finales en la Superliga y dos en la Copa", concluyó.