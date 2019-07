Oficial. Daniele De Rossi ya entró en la vida de Boca y para presentarlo eligieron apelar al sentimiento del hincha boquense con un emotivo video donde el italiano muestra sus sentimientos por el club de La Ribera.

La rutilante incorporación "xeneieze", el italiano Daniele De Rossi, fue presentado con un video institucional en las redes sociales en el que asume un precepto básico para su identificación con el club: ""Questo é Boca" (esto es Boca)".



Como un boquense más de toda la vida, el campeón mundial en Alemania 2006 explica en la grabación: "Mi corazón es de la Roma pero me gusta muchísimo Boca desde que era chico, por (Diego) Maradona, por el estadio, porque me enamoré del estadio y de los hinchas que son tan pasionales".



"Un club fundado por italianos que me hace sentir como en casa, un club grande en el que se puede creer", destaca.



"Me gustaría ir a América, subir por esas escaleras, entrar en la Bombonera con los jugadores de Boca, eso sería un placer...", admite mientras pisa el césped de la cancha con ropa oficial del club.



"Los más importante de la vida es poder cumplir tus propios sueños.



Gracias Boca", concluye antes de sacarse la campera, mostrar la nueva camiseta con su dorsal y afirmar una convicción bien "xeneize": ""Questo é Boca"".



De Rossi, de 36 años, cumplió hoy su segundo entrenamiento bajo las órdenes del DT Gustavo Alfaro, que lo incluyó en el equipo de suplentes al igual que a Eduardo Salvio, la segunda contratación más resonante que hizo Boca en el actual mercado de pases.



La euforia del hombre que defendió toda su carrera los colores de la Roma llega a tal punto que realizó un inesperado pedido luego de estampar la firma en su contrato: 200 camisetas con su nombre y el dorsal que utilizará durante su estadía en el club. Un dato más que singular para la nueva estrella del mundo Boca.



El italiano, que ayer firmó contrato por un año, no estará disponible para los próximos partidos y su debut podría darse el 13 de agosto cuando Boca enfrente a Almagro en La Plata por la Copa Argentina.



Su presentación a la prensa, que en principio iba a realizarse este mediodía, quedó postergada para la semana próxima cuando el presidente Daniel Angelici regrese de un viaje por Europa.

El italiano De Rossi, de 36 años, firmó contrato con Boca finalmente hasta el 2021.

Pedido. De Rossi llevará la 16 y quiere regalárselas a todos sus amigos.

Los Angeles Galaxy dan más por Pavón

La oferta inicial de Los Angeles Galaxy, de 12 millones de dólares por el 50% del pase de Cristian Pavón, no había sido suficiente en Boca, pero el club de la MLS mejoró la propuesta, que aunque sigue lejos de la cláusula de rescisión de 50 millones, generó que la dirigencia xeneize evalúe la posibilidad de la transferencia del delantero, hoy suplente en el equipo de Alfaro.



El delantero es pretendido por el DT de Los Angeles, Guillermo Barros Schelotto, quien lo tuvo de referente y titular indiscutido en su paso como técnico de Boca. El Melli públicamente había manifestado su deseo por Pavón y hasta anticipó que podía hacerle recuperar el nivel. El presidente de Boca, Daniel Angelici, debe definir. Dicen que ahora la cifra es cercana a los 18 millones de dólares.



Serán días definitorios para el futuro deportivo de Cristian Pavón, que después del último Mundial de Rusia, no recuperó nunca más su verdadero nivel y eso lo terminó relegando al banco de los suplentes en el ciclo de Gustavo Alfaro. Una figura desvalorizada que Boca quiere vender bien.

Alfaro pondría un alternativo

Gustavo Alfaro paró un equipo con mayoría de elementos alternativos para enfrentar este domingo a Huracán, en el marco de la primera fecha de la Superliga de fútbol de Primera División, que se iniciará este fin de semana. En relación a la alineación exhibida ante Atlético Paranaense el miércoles en Curitiba, el técnico xeneize ubicó desde el arranque a diez nombres distintos (solamente mantuvo al guardavallas Esteban Andrada). En una hora de fútbol en Casa Amarilla, el entrenador eligió a los siguientes jugadores: Andrada; Julio Buffarini, Santiago Ramos Mingo, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Sebastián Villa (luego Eduardo Salvio), Jorman Campuzano (Daniele De Rossi), Agustín Almendra y Emanuel Reynoso (Cristian Pavón); Carlos Tevez y Jan Hurtado. El citado De Rossi trabajó por segunda jornada consecutiva en la cancha número 3. Primero, el mediocampista italiano hizo fútbol con los juveniles y después sustituyó al colombiano Campuzano.