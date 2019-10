Una vez más. Los jugadores de River celebran la llegada a otra final de la Copa Libertadores. Con Gallardo como DT, fue la cuarta serie ante Boca que lo supera.

El nuevo mano a mano entre Boca y River dejó secuelas como era obvio que ocurriría. Una vez más lo puso más arriba que a su eterno rival a Marcelo Gallardo y sus dirigidos, teniendo el xeneize ahora que cerrar el año de la mejor forma posible sabiendo que hay varios aspectos clave de la institución a dilucidar.



Para el actual campeón de América se abrió un panorama donde buscará agigantar su historia contemporánea obteniendo algo inédito: la Triple Corona. A saber, el próximo 23 de noviembre será protagonista de la final única de la Copa Libertadores en esta edición. En ella tratará de conseguir su quinta corona continental, pudiendo ser esta la tercera en los últimos cuatro años. Es la conquista que lo podrá depositar en el único certamen internacional que aún este ciclo de Gallardo no logró conseguir: el Mundial de Clubes. Más allá de la Libertadores, River se encuentra en la semifinal de la actual Copa Argentina donde se medirá ante Estudiantes de Caseros, a priori, el 14 de noviembre en Córdoba. Con dos títulos en su haber con Gallardo, apuntará a sumar gloria en una recta final del torneo donde es el máximo favorito.



A su vez, la Superliga doméstica es una cuenta pendiente para el Muñeco en sus cinco años de gestión. Por primera vez podría sumarlo a su curriculum, con la salvedad que recién se definirá el próximo año. Por ahora, con 10 de las 23 fechas disputadas, se ubica sexto a tres puntos de los líderes: Argentinos y Boca.



En este caso, Gallardo tiene contrato con el club hasta el 2022 pero es sabido que el DT suele hacer sus balances cada cierre de año y entonces habrá que esperar por su continuidad luego de una nueva temporada muy exigente y desgastante.



En la vereda contraria quedaron los "primos". Sólo con la Superliga por delante en este 2019 (seis partidos) su propio entrenador ya dio alguna pista de qué piensa hacer cuando finalice su contrato en diciembre: "Quiero tratar de terminar de la mejor manera los partidos que nos faltan y después irme a mi casa y recuperar mi vida", expresó en la conferencia de prensa poseliminación ante la Banda. Y fue más allá al subrayar que "me siento orgulloso de haber estado en Boca". ¿Habló en tono de despedida o por la bronca que tenía tras el resultado adverso? En los próximos días puede haber una definición más precisa. Lo cierto es que el club también contará con un ingrediente más que importante: las elecciones en diciembre para elegir la nueva conducción, tras la salida luego de dos periodos de Daniel Angelici. En este caso el oficialismo no tiene seguro mantener el poder y por ende se abre un abanico de interrogantes. El cargo de mánager que ahora ocupa Nicolás Burdisso va atado a quién se imponga en los comicios.



Otro enigma a develar es el futuro de Carlos Tevez, con contrato también a expirar este 2019. ¿Se retirará o irá a jugar a otro club del país como Vélez por su amistad con Gabriel Heinze? También está el caso del volante italiano Daniele De Rossi que llegó como el gran "mesías" para conquistar la séptima Libertadores y en la serie clave no disputó ni un minuto.



Como siempre, el tiempo pondrá las cosas en su lugar...

Incógnita. El futuro de Carlos Tevez, capitán del xeneize en la revancha ante River en la Bombonera. Se termina su contrato en diciembre y no está claro qué hará.

Frases

GUSTAVO ALFARO - DT de Boca "El club tiene que dirimir elecciones de acá a fin de año. Cuando hace un mes y medio, dos meses, (el manager) Nicolás Burdisso me habló de renovación, yo le dije que no correspondía. Más allá de que pasara o no pasara ante River. Cuando estás cómodo, una charla puede durar 5 minutos. Este era un tiempo de abocarnos al trabajo".

MARCELO GALLARDO - DT de River "Por ahí no tomamos en cuenta la relevancia de llegar a otra final y volver a dejar a Boca afuera. Ahora buscaremos un nuevo título. Este River tiene un poco de todo. Reconocemos jugar en condiciones adversas como en la Bombonera cuando no podíamos desarrollar nuestro fútbol y supimos sufrir, algo que hay que saber para llegar a una final".



Directo



El vicepresidente de Boca, Juan Carlos Crespi, apeló a su pasión para definir el presente del club: "Boca no fracasa nunca. Esto no fue una derrota porque ganamos, sino un percance. Los del VAR buscan hormigas y no vieron el codazo de Pinola (a Salvio)", sostuvo y agregó que "nosotros nunca tomamos la actitud de River de romper un bus y de tirar piedras sino que siempre alentamos".

Finales

13 Las definiciones que afrontó River desde que Gallardo asumió como DT en junio del 2014. Se impuso en una decena de ellas y cayó en las restantes 3, una de ellas ante el Barcelona de Messi por el Mundial de Clubes del 2015.