Nuevo rol. Flaqué, asesorando al chileno Benjamín Hites. El joven piloto, de 20 años, fichó al sanjuanino como coach y juntos iniciarán la aventura del Blancpain GT Series.

"En general, poco se ve o conoce de los sacrificios que se hacen para correr. Recuerdo que aquellos años de Fórmula Renault viajábamos con lo justo. Mi papá no siempre podía ir, por el trabajo, así que me acompañaba mi mamá. Y dormíamos en carpa, lo más cerca de boxes que se podía. No había para más", recordó Fabián.



"El día que compramos un Fórmula Renault, con mi papá cargamos el que ya teníamos para llevarlo al equipo que estaba en Paraná, porque lo habíamos traído para exhibirlo en la Fiesta del Sol. Llegamos a Paraná, sacaron el motor, la caja y las gomas y nos fuimos a buscar el otro auto a Balcarce. Cuando llegamos, ya había cerrado el taller y terminamos durmiendo en la camioneta, estacionada en una estación de servicio. Nos acomodamos en la caja, sobre los neumáticos. Al día siguiente sacamos el auto, lo probamos y volvimos a Paraná para correr una fecha. Y recién entonces regresamos a San Juan. Una locura que sólo se explica por la pasión", apuntó.



No salir a fiestas ni asistir a reuniones familiares, recorrer miles de kilómetros en rutas de todo el país, gastar dinero y esfuerzo para abandonar una carrera porque se cortó un simple cable del acelerador o acompañar a la distancia la muerte de su abuelo son algunas de las cosas que Flaqué fue viviendo a lo largo de los años. Lo compensó con la alegría de los laureles, los campeonatos, los dos inolvidables podios en San Juan de 2018 y 2019 en TR Series, con su esposa Marita y sus hijas Constanza y Delfina alentándolo, con los amigos cosechados en las pistas, el respeto y la admiración de los rivales y el cariño de la gente. Y ahora, como coach de Hites estará en los mejores autódromos de Europa, desde Monza, a Brands Hatchs, Spa o incluso Nürburgring.

La primera carrera de Flaqué como coach será en Monza, Italia, el 17 de abril.

Recuerdos

Una de las pocas imágenes de Flaqué en la Fórmula Renault Cuyana, en 1991. Al año siguiente saltó a la Fórmula Renault Argentina.

En TC2000, con altibajos, corrió desde 1998 a 2009. Una de sus mejores etapas fue con el Focus del equipo RV, que terminó como semi oficial Ford.

En 1994 logró su primer triunfo en Fórmula Renault. Detrás del auto, junto a una camioneta, la carpa que compartía con su mamá en los autódromos.