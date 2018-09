Una vez más, la Copa Davis demostró que a la hora de jugar no hay ranking que valga. En la primera jornada de la serie, Argentina debió trabajar más de la cuenta para hacer pesar su valía y con esfuerzo se quedó con los dos primeros puntos ante Colombia. Diego Schwartzman (14) superó a Santiago Giraldo (410) en cuatro sets y Guido Pella (62) necesitó cinco parciales para vencer a Daniel Galán (209), tras jugarse ayer los dos encuentros iniciales de singles. De esta manera, el equipo albiceleste se adelantó 2-0 y hoy el dobles podrá definir el cruce, cuando jueguen desde las 12 en el Cantoni.



Schwartzman se impuso 6-3, 6-1, 6-7 y 6-1, en un partido en el que se desconcentró y no pudo cerrarlo antes.



El Peque fue contundente en el primer set. Nunca dejó asentar al rival, que a medida que fue pasando el set comenzó a errar más seguido. El argentino fue efectivo en el saque y en las devoluciones y lo cerró 6-3.



Schwartzman quebró el servicio de Giraldo de entrada y lo volvió a hacer en el otro game, para sacar una ventaja que demolió al colombiano. La variedad de golpes del argentino fue demasiado para su rival: 6-1.



Los 396 puestos de diferencia en el ranking siguieron en plena evidencia y Schwartzman lentamente fue avanzando en el marcador. Quebró en el tercer game y luego se puso 4-1. Parecía todo definido. Sin embargo, Giraldo mejoró en la devolución y en la precisión de sus ataques, descontó y luego pasó al frente (5-4). Y aunque el Peque reaccionó y tuvo dos match point, Giraldo los levantó y en el tie break se impuso 7-6.



Decidido a no ceder ni un punto más, Schwartzman tuvo más agresividad, quebró rápidamente y picó en punta. Y, con margen de error muy bajo, le dio el primer punto a Argentina: 6-1.



Pella vivió un montaña rusa en su partido. Empezó perdiendo, lo empató, lo volvieron a superar pero en un sprint letal volcó el choque a su favor: 3-6, 6-4, 4-6, 6-3 y 6-2 en casi cuatro horas.



Guido no estuvo fino en las devoluciones y se encontró con un jugador efectivo en sus golpes defensivos. Galán fue sumando volumen de juego y con sus tiros ganadores se impuso 6-3.



En la segunda manga, Galán quebró el saque de Guido y se puso arriba en el marcador, pero de la mano del aliento del público, Pella empezó a crecer y el game clave fue el 3-4. El colombiano no pudo sostener su servicio y el argentino quebró al ponerse 4-4. Luego, con su saque, Pella se colocó 5-4 y allanó el camino para empatar en sets, tras ganarle nuevamente el saque a su rival: 6-4



La tercera batería fue palo a palo, pero Pella empezó más sólido en las pelotas clave y trató de llevar el partido hacia su molino, tras quebrar en el tercer game. Sin embargo, Galán reaccionó tras el 3-4 y lo dio vuelta 5-3; ante el fastidio evidente del argentino. El colombiano no le dio chances a Guido y se escapó en el marcador: 6-4.



Con un juego agresivo, Pella hizo imponer el ranking ante el tenista de 22 años y pudo empatar el juego tras ganar 6-3, con tiros ganadores y presionando a su rival a cometer errores.



El último set, ya con toda la confianza y el apoyo de los asistentes, fue de dominio exclusivo del argentino, que se impuso 6-2 y sumó la segunda victoria del día para el equipo capitaneado por Gaudio, Coria y Cañas.

Al final, Schwartzman (foto apertura) y Pella se pusieron el overol para sacar adelante sus partidos. Fue una linda jornada en el Cantoni, que mostró tenis de alto vuelo.





Extenso

7 Horas y 14 minutos fue la extensión de la jornada, que empezó a las 11. Sólo el partido de Pella duró casi cuatro horas.

SEGUNDA JORNADA

El dobles puede definir hoy la serie



La segunda jornada de Copa Davis comenzará hoy a las 12 y tendrá el dobles como partido clave para los dos equipos. Es que si Argentina gana, cerrará la serie anticipadamente; mientras que Colombia está obligada a vencer para poder estirar la definición hasta mañana.



Este iba a ser el punto más fuerte del conjunto colombiano, pues habían sido convocados los números 9 y 10 del dobles en el mundo, Farah-Cabal. Pero se bajaron del equipo tras la semifinal del US Open y a último momento convocaron a Christian Rodríguez (582 en dobles) y Alejandro Gómez (316 en dobles).



La pareja argentina estará conformado por Máximo González (41 en dobles) y Horacio Zeballos (31 en dobles), quien vuelve al equipo argentino tras varios años alejado.