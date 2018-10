Así como el sueño de los futbolistas es jugar un Mundial, el de los motociclistas no difiere en nada. Se acerca el Campeonato Mundial de Superbike y dentro de su programación correrá el GP3 de las Américas, categoría telonera que tendrá nada menos que a cinco sanjuaninos en competencia. Así, de caminar por la Peatonal ayer, el próximo fin de semana pasarán a ser parte del espectacular mundo del SBK. Luis Mercado, Carlos "Dibu" Morales, Mauricio Quiroga, Juan Ignacio Rodríguez y Matías Soto (en estricto orden alfabético) confesaron que aún no logran dimensionar lo que están a punto de vivir y coincidieron en estar viviendo un sueño hecho realidad; a la vez que saben que serán parte protagónica de un momento que entrará en la historia con la inauguración del Circuito San Juan Villicum.



Los cinco actualmente están compitiendo a nivel nacional y también en Chile. En una provincia que desde hace muchos años no tiene motociclismo de velocidad en autódromo, los sanjuaninos salieron a hacerse camino en los campeonatos de Superbike Argentino, en el del Centro del país y también en Chile. Esa trayectoria les dio acceso a poder ser parte del GP3 de las Américas.



"Este es el sueño de mi vida, lo que busqué desde que era niño. Ser parte de un Mundial ya es increíble, pero además que pueda correr en San Juan, en la inauguración del autódromo y con mi familia y amigos alentando es único", graficó Matías Soto, campeón en Chile en 2017 y quien en la última carrera sufrió un severo accidente pero apuró la recuperación.



Luis Mercado se sumó a último momento y deberá acomodarse a la potencia de su nueva moto. "No iba a poder estar pero fue fundamental el apoyo de la Secretaría de Deportes. Para alguien que ama este deporte, lo del fin de semana será lo máximo, va a ser tocar el cielo con las manos", expresó Luis Mercado, quien corre en Chile en una moto de 200cc, por lo que en realidad la adaptación será doble: a las mayores prestaciones de la Yamaha y obviamente al nuevo circuito.



Cuando Carlos Morales salga sentirá que no lo hará solo. "Vengo de una familia de motociclistas, desde mi abuelo a mi papá y mis tíos. Todos soñaron con lo que me va a tocar a mí vivir ahora, así que estuvimos hablando que desde el momento en que acelere, ellos también van a sentir que están cumpliendo un sueño", confesó "Dibu".



El más experimentado de los cinco es Mauricio Quiroga, subcampeón argentino en 2002 y actualmente en la Stock 600 del Superbike Argentino. "Las motos del GP3 son de menor cilindrada, pero para mí es más difícil adaptarse de una moto grande a una más chica que al revés. Tengo muchas expectativas, será algo que no lo voy a olvidar nunca", señaló.



El benjamín del grupo es Juan Ignacio Rodríguez. Se apasionó por el motociclismo a los 13 años, a los 15 ya fue campeón argentino y a los 16 estará dentro de una fecha mundialista, nada menos que en casa. "Todo me está pasando muy rápido y me cuesta asimilar. No esperé tanto tiempo para vivir algo así como mis compañeros, pero lo encaro con la misma pasión y responsabilidad. Estoy entrenando mucho y espero que tanto esfuerzo tenga una recompensa", dijo Juani.

En detalle

Luis Mercado #52

Moto: Yamaha R3



Edad: 29 años



Debut: a los 9 años



Compite en: GP2 Campeonato Chileno.



Expectativa: "Será todo nuevo, la moto, la categoría, el circuito. Llegar entre los 10 será un buen resultado".

Carlos Morales #41

Moto: KTM RC 390



Edad: 22 años



Debut: a los 4 años



Compite en: GP3 Campeonato Chileno y R3 Cup Argentina.



Expectativa: "Terminar lo más arriba posible. Será clave la largada y estar luchando en el lote puntero desde la primera vuelta"

Mauri Quiroga #61

Moto: Yamaha R3



Edad: 31 años



Debut: a los 8 años



Compite en: Stock 600cc del Superbike Argentino



Expectativa: "Poder estar entre los primeros. Va a ser fundamental adaptarme a una moto que no conozco"

Juan Rodríguez #777

Moto: Yamaha R3



Edad: 16 años



Debut: a los 13 años



Compite en: R3 Cup Superbike Argentino



Expectativa: "Sueño con ganar y trabajo para logralo. Si no lo consigo, quedar entre los 5 mejores sería increíble"

Matías Soto #66

Moto: Yamaha R3



Edad: 29 años



Debut: a los 6 años



Compite en: GP3 y GP2 Campeonato Chileno.



Expectativa: "Antes de la lesión aspiraba a estar entre los 5 mejores. Ahora, hacer un top10 sería positivo. Voy a disfrutar todo"