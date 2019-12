Todo listo. La imagen muestra cómo quedaron las dos Zonas para el torneo inédito de la Copa América con dos sedes. Argentina disputará sus primeros cinco partidos en el país.

Argentina debutará ante su par de Chile el próximo 12 de junio, en el estadio Monumental de River, en la edición 2020 de la Copa América, en la que será anfitrión junto a Colombia, en una moderna forma de disputa del máximo certamen continental.



El sorteo se efectuó anoche en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, con la presencia del ex capitán del representativo albiceleste Oscar Ruggeri, quien integró el plantel campeón del mundo en México 1986. Argentina fue enrolada dentro de la zona Sur, distinguida con la letra A.



El equipo del DT Lionel Scaloni compartirá ese grupo con los seleccionados de Chile (12/6 en el Monumental), Uruguay (16/6 en Córdoba), Paraguay (20/6 en el Monumental), Bolivia (30/6 en La Plata) y Australia (26/6 en el Monumental), uno de los invitados especiales. Por su lado, la zona Norte, identificada con la letra B, tendrá como componentes al anfitrión Colombia, además de Ecuador, Brasil (campeón vigente), Perú, Venezuela y Qatar, otro de los seleccionados invitados. El representativo albiceleste abrirá el fuego ante Chile en una suerte de desquite del último encuentro que ambos seleccionados asumieron por el último escalón del podio en el certamen jugado en territorio brasileño este año. En ese encuentro que Argentina ganó por 2-1 fueron expulsados Messi y Medel, símbolo de la "Roja".



Será un total de 38 partidos que se jugarán en este certamen que tendrá, por primera vez, sede compartida: 18 se celebrarán en la Argentina y los restantes 20 en Colombia, incluido la final que se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el 12 de julio venidero. El seleccionado argentino de fútbol, que reúne 14 conquistas, no se alza con el título continental, desde Ecuador 1993, cuando el equipo en ese entonces dirigido por el DT Alfio Basile superó en la final a México, por 2-1, con un doblete de Gabriel Batistuta.



La disputa de esta edición, la cuarta en los últimos cinco años (2015, 2016, 2019 y 2020), se debe a que la Conmebol decidió igualar esta competición con la Eurocopa. La edición del próximo año puede que sea la última oportunidad para Messi de poder alzar un trofeo con la Albiceleste. El rosarino se juega sus últimos cartuchos para ganar un título con la selección mayor tras ser campeón del Mundial Sub-20 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008.



Mientras tanto Colombia tiene un mejor recuerdo como local. Los cafeteros fueron campeones de América por única vez en 2001, a la edición que Argentina no asistió aduciendo problemas de seguridad en el país organizador.



San Juan, sin sede

De las cinco sedes de nuestro país para la Copa América 2020 solo restaba confirmar una y el Estadio del Bicentenario de San Juan (foto) corría con las mayores chances, pero anoche la Conmebol lo descartó. En su lugar se eligió a Santiago del Estero que tendrá su sede con un estadio actualmente en construcción para albergar un gran partido el 30 de junio: Uruguay-Paraguay. Así, nuestra provincia no podrá repetir lo hecho en 2011 cuando resultó una de las sedes de esa edición del torneo más antiguo de selecciones del mundo. Los otros cuatro estadios de nuestro país elegidos fueron el Monumental de Núñez, el Ciudad de La Plata, el Mario Kempes de Córdoba y el Malvinas Argentinas de Mendoza.



Hola, Pibe



La mascota oficial de esta Copa América inédita ya tiene su nombre. Luego de un concurso para elegirlo en las redes sociales de la Conmebol se definió que fuera "Pibe", tras el conteo de los más de 200 mil votos. Se trata de un perro que acompañará los 38 partidos del certamen. Durante la ceremonia del sorteo de anoche fue presentado en sociedad.