La jornada que abrió la actividad en las categorías Sub 16 y Sub-18, dejó los siguientes resultados y hoy definirá a sus campeones provinciales.



Cultura: En canto solista femenino: 1) Luciana Olivares (Agrotécnica de Zonda), 2) Mariana Arrieta (Hipólito Vieytes, Caucete), 3) Bárbara Castro (Toribio de Luzuriaga, Albardón). Masculino: 1) Axel Muñoz (Superior Nº1, Rawson), 2) Ignacio Guzmán (Enrique Mosconi, Rivadavia), 3) Martín Aballay (Fray Justo Santa María de Oro, Jáchal). Danza: 1) Alejandra Costa y Jeremías Moreta (Hipólito Vieytes, Caucete), 2) Sabrina Poblete y Sebastián Rojas (Bachillerato Columna Cabot, Iglesia), 3) Ángela Godoy y Eugenia Olivares (Enología, Capital).



Atletismo: Se realizó toda la fase clasificatoria para que hoy se desarrollen las finales de las pruebas. En Sub-16 compitieron en los 60 metros, lanzamiento de softbol, salto en largo y salto en alto. En Sub-18 realizaron lanzamiento de jabalina y de bala, 80mts, 1200 metros, 5x80, salto en alto y largo.



Tenis: Participaron 120 chicos. En "Cancha Roja" femenino: 1) Malena Araujo (Capital), 2) Karina Reyes (25 de Mayo), 3) Paula Reus (Albardón). Masculino: 1) Valentín Ramos (Capital), 2) Cristian Sánchez (25 de Mayo), 3) Lucas Veragua (Caucete). En "Cancha Verde" (que reúne a los chicos y chicas que juegan al tenis en un club), Femenino: 1) Agostina Yanzón (Capital), Masculino: 1) Danilo García.



Básquetbol: Sub 16 Grupo A: 1) Central Universitario (Capital), 2) Comercio (Capital), 3) Agrotécnica M. Belgrano (Jáchal). Grupo B: 1) EPET Nº1 Boero, 2) Provincial de Capital, 3) Don Bosco.



Hándbol: Sub 18 masculina: Copa de Oro clasificaron Superior Nº1 de Rawson, Agrotécnica de Sarmiento, Don Bosco, Cristo Rey, San Vicente y EPET Nº 1 Boero. Copa de Plata clasificaron: Monseñor Audino, Agrotécnica Ejército Argentino, Santa Bárbara y Colegio Parroquial de Santa Lucía. Finalmente, a Copa de Bronce clasificaron Escuela Normal Belgrano, Escuela Diego Salinas y Colegio del Prado.

Aliento sobra

La postal se repitió durante toda la semana, el apoyo de los familiares para los chicos que compitieron en las categorías menores durante martes y miércoles había sido notorio, y ayer no podía variar. En el comienzo de las actividades para las categorías Sub-16 y Sub-18, todas las sedes que reciben la competencia mostraron un buen marco de público apoyando a los jóvenes deportistas y seguramente esa cifra aumentará hoy, cuando se disputen las finales que definirán a los campeones.