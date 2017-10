Era el partido para Del Bono. Era el que querían ganar, el que servía para demostrarse y demostrar que la gran campaña en este regreso al Federal B no era casualidad y que con las adversidades de tener afuera a jugadores clave como Sergio Araoz o el Fino Balmaceda, el Bodeguero siempre puede. Y lo lograron. Sin que les sobre nada, con lo justo, contra un durísimo rival como San Martín de Rodeo que llegó como líder y se fue masticando impotencia porque dejó esa posición pero ambos entregaron un partido intenso, durísimo, de dientes apretados y que terminó resolviéndose con un penal de Gonzalo Narvaez a los 14" del primer tiempo tras una mano de Kevin García en el área en un remate de Néstor Celán. Esa fue la mínima diferencia pero justa en favor de un Del Bono que salió presionar, a potenciar las medidas de su cancha y a no dejarle lugar al juego que propone San Martín de Rodeo, que con espacios, levanta vuelo y complica al que sea. El primer acierto de Del Bono fue ese y ahí empezó a edificar una compleja victoria. Con mucha entrega, con gran concentración, presionó de entrada nomás y antes de los 15" llegó al gol cuando el goleador García quiso cubrir un remate de Celán tras un corner y puso su mano. Penal que Gonzalo Narvaez lo hizo gol con un remate potente. Esa diferencia cambió el partido y ya Del Bono bajó algo la presión y empezó a dejarle todo el peso del partido a un San Martín que no estaba cómodo, que no podía hacer pesar ni a Perrone ni a Malinar por los costados para abastecer a Quiroga y a García. Así, se le simplificó el desarrollo y le alcanzó para cerrar el primer tiempo ganando.



Pero en el complemento, Del Bono se refugió más atrás y le dejó toda la iniciativa a San Martín que fue puro coraje, una apuesta ofensiva generosa pero sin eficacia. Aunque claro, ya ahora llegaba con peligro y tuvo dos opciones muy claras de empatarlo con un tiro libre de Lapietra que sacó Navarro y luego con una media chilena de Quiroga que Lucas Arias salvó en la línea. Pero Del Bono ya había aprovechado su chance y lo que quedó fue aguantar, poner, dejar clarito para todos que en la Esquina Colorada hay nuevo puntero y que esta campaña no es casualidad. Hay razones y ante el que venía mandando, lo dejó claro.

Las claves

Actitud

Si Del Bono enarboló una bandera fue la de la actitud para encarar el partido que quería ganar parea ser puntero porque golpeado por ausencias como las de Araoz y Balmaceda, se rehizo en la adversidad y lo buscó con los argumentos que tenía.

Oportunismo

En la Esquina Colorada, no se perdona. Eso lo dejó claro Del Bono que tuvo su chance y no la dejó pasar para sacar la ventaja y terminar ganando un partido bisagra en el certamen. Llegó poco después pero supo resolver la que tuvo a su favor.

Dignidad

San Martín de Rodeo dejó clarito por qué venía siendo puntero. Un equipo atrevido, duro, frontal. Ofensivo que buscó con todo lo que tenía de entrada y luego en el banco, las respuestas para poder salvar al menos un punto. No le alcanzó con todo lo que propuso.

La próxima será la 13

El fin de semana venidero se disputará la fecha 13 de la Zona A-Región Cuyo con el siguiente programa de partidos: Peñaflor recibirá a Del Bono, San Martín a Peñarol, San Lorenzo a Trinidad, Alianza a Colón Junior y Defensores de Boca a Villa Obrera.