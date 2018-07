Un debut sin mayores inconvenientes tuvo Juan Martín Del Potro en su novena participación en Wimbledon: venció al alemán Peter Gojowczyk (39° del mundo) por 6-3, 6-4 y 6-3, avanzó a la segunda ronda y dio el primer paso en la búsqueda del podio del ranking mundial.

En la próxima instancia lo espera un rival para nada sencillo. Si quiere avanzar a la tercera ronda de este certamen por quinta vez en su carrera deberá ganarle al español Feliciano López, quien debutó con una victoria en sets corridos ante Federico Delbonis (6-3, 6-4 y 6-2).

Otro que tuvo una presentación sin fisuras fue Diego Schwartzman, quien dejó en el camino al bosnio Mirza Basic por 6-3, 6-2 y 6-1, y consiguió la primera victoria de su carrera en el torneo sobre césped más importante del circuito. El Peque tenía, hasta aquí, tres participaciones en este torneo, con derrotas en primer ronda ante Nick Kyrgios (2015), Robin Haase (2016) y Grigor Dimitrov (2017).

El próximo rival de Schwartzman será el checo Jiri Vesely (93º del ranking), quien se impuso en el único enfrentamiento entre ambos: 6-3 y 7-6 (9) en la primera ronda del ATP 250 de Bucarest, en 2015.

Ya cerca del cierre de la jornada, Horacio Zeballos (126°) se impuso a Guido Andreozzi (105°) en un duelo de compatriotas. Fue 4-6, 7-6 (7-1), 6-4 y 6-4 para el marplatense, que en la próxima ronda tendrá un durísimo compromiso contra el serbio Novak Djokovic.

Del Potro entró a la temporada de césped directamente en este torneo, por lo que se tomó algunos juegos para tomarle el pulso a la superficie.

En el cuarto game, un revés se le fue largo al alemán y le dio la primera chance de quiebre a Delpo, pero Gojowczyk lo resolvió con el servicio y con un revés paralelo perfecto que selló el 2-2. En este cuarto game, un aparatoso resbalón del tandilense cuando iba camino a la red provocó un pequeño susto, pero no dejó consecuencias.

Y en el sexto llegó el primer quiebre. El tandilense dispuso de un 15-40 y, después de perder la primera chance, se llevó el game con la colaboración de su rival, que tiró una derecha larga y puso el 4-2 en el tablero. Luego manejó la ventaja sin problemas y cerró el parcial por 6-3, con el último game de saque ganado en cero.

El comienzo del segundo capítulo mostró a Gojowczyk menos vulnerable. El alemán encontró tierra fértil con su saque sobre el revés del tandilense, y con eso sumado a una actitud más agresiva se las arregló para mantener la paridad hasta que el set entró en su etapa decisiva.

Un gran revés paralelo, una devolución fantástica de saque y un revés que se le fue largo a Delpo le dieron una doble chance al alemán en el octavo game, pero el tandilense zafó con su saque y su derecha como armas principales, y con un revés paralelo a puro talento.

Con el envión del juego anterior, Del Potro exigió a Gojowczyk, consiguió el primer break point del set y no lo desaprovechó: approach con la derecha y buena volea de revés en la red para conseguir el quiebre que le permitió después cerrar el segundo parcial con su servicio por 6-4.

Con dos sets en el bolsillo, Delpo salió a terminar de liquidar el partido y en el tercer game consiguió el quiebre. Fue después de un largo peloteo que terminó con otra gran definición del tandilense en la red para quedar 2-1 y el saque. En el quinto game dejó escapar un 0-40 y la chance de ponerse 4-1, y en el siguiente escapó de un 15-40 a puro ace (fueron 22 en todo el partido) para alejarse 4-2.

Ese fue el golpe de nocaut para el alemán, quien volvió a perder su saque en el noveno game, le dio la mano a Delpo y se despidió del torneo sin sonrisas.

Quedó dicho que el camino de Del Potro en Londres no será fácil. Si quiere desplazar del tercer lugar a Alexander Zverev, necesitará llegar a semifinales y que el alemán no pase de los octavos de final. El objetivo también se alcanzaría si es finalista y Zverev no pasa de cuartos, o si gana el torneo, claro.