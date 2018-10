Con lo justo, venció el número cuatro del mundo al duro jugador francés, quien le peleó el último set en un largo tie break.



Juan Martín del Potro le ganó ayer al francés Richard Gasquet por 7-5 y 7-6 (9-7) y avanzó a los octavos de final del torneo de tenis de Shanghai.



El argentino, aún no recuperado totalmente de la gripe que lo afecta desde la semana pasada, comenzó el partido perdiendo 2-0 en el primer parcial y en el segundo levantó cuatro set points con 6-2 abajo en el tie break para terminar imponiéndose por 7-5 y 7-6 (9-7).



Del Potro, número cuatro del ranking mundial, cerró el partido con un saque directo después de una hora y 51 minutos y hoy enfrentará en octavos al croata Borna Coric (8:15 de Argentina).



"No fue fácil para mí jugar hoy. Hice lo que pude. No corrí demasiado, pero creo que jugué con toda mi fuerza en los momentos más importantes", señaló el tenista en conferencia de prensa tras el partido.



El tandilense alcanzó la semana pasada la final del torneo de Beijing, pero una fiebre le impidió competir al cien por cien y perdió ante el georgiano Nikoloz Basilashvili.



"He estado hablando con los médicos todos los días. Es un virus y para sentirme mejor necesitaría descansar, pero no quiero detenerme ahora", expresó el argentino.



"Quizás después del torneo pueda tomarme un descanso y ver cuál podría ser mi próxima competición", añadió el tandilense.



Reciente subcampeón del US Open, Del Potro ya está clasificado al Masters de Londres y un buen final de temporada le permitiría llegar al primer puesto del ranking mundial.



"Para mí venir hasta acá y a torneos tan importantes y con muchas cosas en juego y no poder jugar por este virus que tengo no es agradable, pero daré pelea en cada partido", culminó.