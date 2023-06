"No se cumplieron los objetivos planteados a principios de año", dijo Facundo Della Motta, el representante sanjuanino del TC, y allí reside la decisión de desvincularse del equipo en el que estaba corriendo desde 2022, el AyP Competición. Es que los resultados lejos estuvieron de las aspiraciones del piloto y de la tan buscada confiabilidad de la Dodge: de las siete fecha disputadas en la temporada abandonó en cuatro, en todos los casos por problemas del auto. De momento no está confirmado su nuevo equipo, aunque tiene gestiones muy avanzadas con la estructura del Gurí Martínez para manejar un Ford y en las próximas horas podría haber un anuncio.

Desde que Facundo corre en el Turismo Carretera este es el tercer volantazo que da buscando mejorar su performance. Debutó en la Máxima en 2019 con un Torino de Las Toscas Racing, pero en 2020 corrió con el Sportteam. En la temporada 2021 cambió nuevamente y pasó al Candela Competición, siempre con Torino; para manejar durante 2022 la Dodge del AyP Competición, un equipo con el que tuvo su mejor resultado en Paraná, cuando ganó una serie y en pista se impuso en la final, luego despojado del triunfo en una recordada y polémica decisión del comisariato deportivo (quedó reubicado séptimo).

Para esta temporada, el piloto y los responsables del AyP, decidieron darle continuidad al proyecto con el objetivo de lograr fiabilidad en el auto. Sin embargo, Della Motta abandonó en las tres primeras fechas: en Viedma fue por frenos, en Neuquén se rompió el motor en la primera vuelta y en Toay desertó por rotura de caja. Luego vino El Calafate, en el que terminó 23ro; y en la fecha siguiente, en Concepción del Uruguay, culminó 20mo. En Termas de Río Hondo finalizó 29no luego de padecer problemas de freno, y en la última presentación, en Rafaela, penó todo el fin de semana: no pudo clasificar porque se rompió el motor y luego en la final se cortó el cable del acelerador. Frente a esta situación, ayer Della Motta anunció su desvinculación.

"La realidad es que el equipo se exigía mucho y yo renovaba la ilusión después de cada carrera, pero por diferentes circunstancias algo terminaba pasando en la siguiente fecha. No podía seguir de esta manera y menos a mitad de temporada, pero no me quedaba otra opción", explicó Facundo.

Su próximo equipo podría ser del Gurí Martínez, que tiene libre el Ford con el que estuvo corriendo Leonel Pernía. El sanjuanino está interesado pero sabe que Pernía se desvinculó de la estructura del entrerriano por lo mismo que él del AyP: falta de buenos resultados debido a la confiabilidad del coche. No obstante, Della Motta no tiene demasiadas opciones y además corre contra el tiempo: la próxima carrera del Turismo Carretera será el 2 de julio en Posadas y luego, el 23 de julio, será el turno del Desafío de las Estrellas en el Circuito San Juan Villicum. Si el sanjuanino llega a un acuerdo con el Gurí entonces deberá solicitar el cambio de marca a la ACTC y la entidad que maneja la categoría autorizarlo.

Campeonato

43 Es la posición de Della Motta en el campeonato, disputadas 7 fechas. El sanjuanino suma 42,5 puntos y está a 155 del puntero, Jonatan Castellano.

¿Top Race en San Juan?

La "Semana de la Velocidad" en La Rioja será iniciada por la sexta fecha de Top Race el fin de semana del 7 al 9 de julio, lo que implicará el retorno de la categoría a ese escenario tras 12 años y de paso completará la primera parte del certamen de la categoría en la presente temporada.

Luego, según el sitio especializada Campeones, el calendario de carreras continuará a partir de agosto y los directivos de la agencia Tango Motorsport, la entidad que organiza las competencias de Top Race y TC2000, junto a sus divisionales, evalúa dos escenario realizar la 7ma. fecha.

Debido a que el domingo 13 de agosto se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), esa fecha se correrá entre el viernes 11 y sábado 12 de agosto y para ello se evalúan dos circuitos: Rafaela o San Juan. En las próximas semanas habrá definiciones.