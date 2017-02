No se baja. Della Motta no se baja del podio, luego del tercer puesto que logró en la primera fecha.

Inalcanzable. Facundo Della Motta vivió un fin de semana perfecto en la segunda fecha del TC Mouras, al ser el más veloz en clasificación, serie y final. En su regreso al automovilismo nacional, el sanjuanino mostró una inmediata adaptación a la nueva categoría en la que compite.



Un fin de semana soñado vivió Facundo Della Motta, quien siempre marcó el camino en la segunda fecha del TC Mouras y terminó ganando de punta a punta la final, resultado que lo catapultó al primer puesto en el campeonato.



Si todo le había salido más que bien el sábado, cuando ganó la clasificación y la serie más rápida (que lo habilitó a partir en el primer puesto en la final), ayer terminó de redondear una actuación estelar con el Chevrolet #144 preparado por el Dole Racing, al imponerse de principio a fin en la competencia.



Hasta el suspenso en la última vuelta terminó siendo condimento para que luego el sanjuanino festejara con más ganas.



Es que la reanudación de la carrera luego de un ingreso del auto, le permitió a Kevin Candela (Ford) atacar a fondo la posición de privilegio, con poco más de un giro por delante en la carrera que se realizó en el autódromo de La Plata, ‘Roberto Mouras’. pero el piloto que el año pasado corrió en la Seat León Eurocup no dejó ningún espacio disponible para un cambio de mando de último momento y vio primero que nadie la bandera a cuadros en el circuito platense. Lautaro de la Iglesia (Ford) completó el podio.



El triunfo trajo al sanjuanino varios motivos para celebrar. Junto al tercer puesto en la primera fecha, la adaptación a la categoría ya está resuelta. Consiguió rápidamente convertirse en uno de los protagonistas de la categoría y está demostrando desde el principio que tiene potencial para completar el recorrido en las categorías de la ACTC, hasta desembarcar en el ansiado Turismo Carretera.



Además de ser el puntero del campeonato en este momento (tiene 2,5 puntos de ventaja sobre Javier Jack), ya cumplió con el otro requisito para aspirar a ser campeón, que es obtener al menos un triunfo en la temporada.

Todo eso es pensando a futuro. Por lo pronto, la elección del equipo es otro motivo para sentirse satisfecho en el presente para Della Motta.



A través de un comunicado de prensa, Facundo no puso freno a sus sensaciones. “Estoy recontra contento. Fue un éxito la carrera. El auto funcionó realmente muy bien. Solamente en la última vuelta estuvo un poco en riesgo la punta debido al pace car, pero marcamos el camino todo el fin de semana. Sólo me queda disfrutar ahora porque uno trabaja siempre de la misma manera, pero los resultados no siempre acompañan. Ahora lo hicieron de la mejor manera”.



“Quiero agradecer el apoyo de mi familia, del Gobierno de San Juan, el Dole Racing y a los anunciantes por vivir esta estupendo fin de semana”, agregó el piloto.



La próxima fecha se realizará el 26 de marzo, aunque todavía en el sitio oficial no se publicó el escenario. En el último, todo fue para Della Motta.