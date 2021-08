El Circuito San Juan Villicum volverá a llenarse de adrenalina hoy cuando inicie con los entrenamientos y clasificaciones, la novena fecha del Turismo Carretera. El Torino del piloto sanjuanino Facundo Della Motta llegará en óptimas condiciones para salir a pista hoy cuando se realicen los entrenamientos y las clasificaciones.

El "Desafío de las Estrellas" realizado el último fin de semana, le trajo algunos inconvenientes al auto del piloto local que no pudo terminar la final tras sufrir un roce desde atrás que desacomodó el auto, y Martín Ponte no pudo evitar el choque e impactó de lleno con la trompa del auto de Della Motta. Lo importante para el sanjuanino es que su auto no sufrió daños estructurales en el chasis, solo el equipo "Candela Competición" debió cambiar repuestos y esperó el motor provisto por la ACTC. "Cambiamos todos los repuestos que teníamos que cambiar, por suerte no existen daños estructurales en el auto. Tenemos bastidor nuevo, que es elemento que sostiene el canalizador. Estamos esperando que llegue el balanceador y trabajamos en la pintura del auto también. Llegamos tranquilos para comenzar la actividad del sábado", comentó Facundo. El auto del piloto sanjuanino sufrió un golpe importante pero el equipo dejó todo en condiciones para terminar el arreglo del Torino, a esto se le debe sumar el trabajo en el chasis y puesta a punto habitual para cada fecha. El motor lo provee la ACTC, y los mecánicos no pueden trabajar sobre el mismo.

Para Della Motta será una nueva chance de mostrarse ante su gente y tomarse revancha de las últimas fechas donde no pudo completar las pruebas.

La fecha que tendrá epicentro en Albardón comenzará hoy a las 10 horas con los entrenamientos para el TC Pista y a las 11.08 será el turno para el primer entrenamiento del Turismo Carretera (ver aparte). Las clasificaciones iniciarán a las 15.05 con la primera tanda del TC Pista y a las 15.50 será el turno para el TC. Para mañana, la acción arrancará a las 9.05 con las series para el TC Pista y la gran final que definirá al ganador de la novena fecha será a las 12.05 horas.

Ayer terminaron de agotarse los 3.200 tickets que estaban dispuestos a la venta, es por eso que el coloso albardonero contará con el aforo completo en las tribunas habilitadas y los privilegiados espectadores podrán vivir otra jornada repleta de adrenalina entre los cerros de Albardón.





Ingresos

Para mañana cuando se disputen las series y finales del TC y TC Pista, los ingresos se habilitarán a las 8 de la mañana. El ingreso será por las puertas 1 a la Premium y puerta 9 Panorámica, ambas para vacunados. Para ir a la Fin de recta larga, los no vacunados ingresarán por la puerta 7.



LA AGENDA DE HOY

Desde las 10 comenzarán a rugir

Hoy habrá intensa actividad en el Circuito San Juan Villicum. Los entrenamientos de TC Pista comenzarán a las 10 y será en dos tandas de 30 minutos cada una. Desde las 11.08 habrá entrenamientos de TC, también divididos en dos grupos y girando 15 minutos. A las 11.45 será el turno de los segundos entrenamientos del TC Pista, otra vez girando media hora al trazado. A las 12.53 arrancarán la segunda tanda de entrenamientos de la categoría principal, esta vez por media hora.

La televisación (por DeporTV) comenzará a las 15.05 será la primer clasificación del TC Pista, a las 15.18 será la segunda tanda y a las 15.31 se realizará la tercera, todas durante 8 minutos.

El plato fuerte comenzará a las 15.50 con la primera de las cuatro tandas del TC, todas a realizarse durante 8 minutos. Cabe destacar que los grupos, tercios y cuartos se conforman en base al ranking de la especialidad actualizado.

El líder del campeonato es Agustín Canapino (Chevrolet) con 263 puntos, seguido por Mauricio Lambiris (Ford) con 220 puntos y completa el podio Luis José Di Palma (Ford) con 200 unidades.

El Villicum, con récords a batir

El Turismo Carretera disputó su quinta final en el Circuito San Juan Villicum, que, desde la primera vez, en 2018, había marcado paridad total entre las 4 marcas, llevándose un triunfo cada una. Con la victoria de Gastón Mazzacane, la balanza se inclinó para Chevrolet, que ahora suma dos victorias. Tampoco hubo ganadores repetidos en las finales: Facundo Ardusso, Jonatan Castellano, Julián Santero, Agustín Canapino y ahora se sumó Gastón Mazzacane. Respecto a la Copa de Oro, Canapino es el primer piloto que se aseguró el paso a esa instancia definitoria del Campeonato 2021, luego del 5º puesto en el Villicum. En esta fecha, de aumentar en 5 puntos su ventaja sobre Lambiris, el piloto de Arrecifes se aseguraría el primer puesto de la etapa regular y por lo tanto los 15 puntos de bonus con los que arrancaría la Copa. De los 12 pilotos mejor ubicados, solamente han ganado una final en esta temporada Canapino, Werner, Castellano y Ledesma.