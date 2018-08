Buen balance. Facundo Della Motta, con el Torino de Palazzo, se fue conforme tras el cuarto puesto como invitado en el TC Mouras, una categoría a la que le tiene cariño. Y es que el año pasado había sido campeón, y le dio el pase al TC Pista actual.

"Me costó, aguanté hasta donde el auto pudo. De todas maneras estuvo bueno, salió una carrera muy linda", señaló Facundo Della Motta al concluir la final de invitados del TC Mouras, que lo tuvo como protagonista ayer en el autódromo de La Plata. El sanjuanino se ubicó cuarto tras haber luchado por sostener el tercer puesto con el que largó la prueba, en una competencia especial de la categoría en la que corredores destacados compiten en los vehículos de los pilotos titulares del TCM (Facundo fue invitado de Hernán Palazzo, en un Torino).



De esta manera, Della Motta tuvo una previa de lujo para su próximo compromiso, que será correr el sábado una nueva fecha del TC Pista y el domingo disputar una de las competencias más esperadas del Turismo Carretera, "Los 1.000 km de Buenos Aires" en los que será parte de un trinomio junto a Martín Serrano y Alonso Etchebest.



Ayer, el sanjuanino largó tercero pero los cambios que realizaron en el auto tras la carrera de los titulares, en la que Hernán Palazzo se ubicó segundo, no le sentaron bien.



Así, a medida que pasaban las vueltas el Torino perdía más rendimiento y pese a la buena tarea defensiva de Della Motta, Nicolás Pezzucchi (a bordo de la Dodge de Mario Valle) finalmente lo superó al promediar la carrera.



Luego, Facundo se cuidó de los rivales que lo atacaron, para mantener la cuarta colocación y arañar el podio.



El vencedor ayer, en tanto, fue Juan Marcos Angelini (Dodge de Lucas Panarotti) seguido por Nicolás Pezzuchi y Gastón Todino (Ford de Germán Todino).



Disputadas cinco fechas de la Copa de Invitados, el campeón resultó Josito Di Palma, indicó el sitio oficial de la categoría. Di Palma, convocado por Damián Markel, ayer quedó 20mo pero había logrado tres podios y eso le permitió ganar la corona pese a su ubicación de ayer. Y es que su principal rival, Christian Ledesma, finalizó 13ro y no le alcanzó para superar a Josito.

Pos. Piloto Auto Tiempo/Dif.



1 Juan M. Angelini Dodge 29m00s186/1000



2 Nicolás Pezzucchi Dodge a 6s987/1000



3 Gastón Todino Ford a 14s966/1000



4 Facundo Della Motta Torino a 15s071/1000 5 Marcelo Agrelo Ford a 15s369/1000



6 Santiago Mangoni Dodge a 15s483/1000



7 Gastón Mazzacane Chevrolet a 15s827/1000 8 Juan Gianini Ford a 16s959/1000



9 Franco De Benedictias Torino a 21s912/1000



10 Martín Vázquez Torino a 38s287/1000



11 Mauricio Lambiris a Ford a 38s468/1000



12 Guillermo Ortelli Chevrolet a 38s770/1000