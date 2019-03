Si bien DIARIO DE CUYO ya había anunciado la participación de Facundo Della Motta en el Turismo Carretera, este jueves fue el propio piloto el que se encargó de confirmarlo a través de sus redes sociales. Luego de varias idas y vueltas, el piloto sanjuanino tendrá su debut absoluto en la categoría con un Torino de Las Toscas Racing en Concepción del Uruguay, por la tercera fecha.

Quien llevará el número 98 en los laterales de su unidad, dijo en diálogo con la ACTC que "este debut me pone sumamente contento. Es algo para lo que estuve trabajando mucho tiempo y era mi objetivo principal. Junto al Gobierno de San Juan nos habíamos propuesto desembarcar en el TC y lo cumplimos, ahora sólo resta poner el sueño en marcha, en el cual habrá mucho por aprender”.

Facundo tuvo la oportunidad de participar, como invitado, en las dos ediciones de los 1000 kilómetros de Buenos Aires (en 2017 junto a Martín Serrano, y en 2018 con Manuel Urcera). “Si bien ya pude girar en autos de esta potencia, el objetivo al que apuntamos es el poder terminar todas las carreras, sumar kilómetros y adaptarme a las exigencias de la categoría”, remarca.

El campeón del TC Mouras, en 2017, sabe que se encuentra ante una posibilidad a la que no todos pueden acceder y, además, ante un desafío que querrá aprovechar al máximo. “Estoy en el mejor momento de mi carrera y me siento preparado para correr en TC. Más allá de lo estrictamente deportivo, aprendí a disfrutar mucho de todas las otras cosas que rodean a un fin de semana de automovilismo, y eso me lleva a encarar cada fecha con toda la motivación”, sostuvo.