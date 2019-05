Sigue. Juan Martín venció en cuatro sets al chileno Nicolás Jarry y está en segunda ronda.

Juan Martín Del Potro se clasificó ayer para la segunda ronda de Roland Garros tras imponerse sobre el chileno Nicolás Jarry por 3-6, 6-2, 6-1 y 6-4, y Federico Delbonis avanzó a idéntica instancia merced a su victoria sobre el español Guillermo García López por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-2.



El tandilense Del Potro, noveno en el ranking mundial de la ATP, empleó dos horas y seis minutos para doblegar a Jarry (58) en la cancha Suzanne Lenglen, con un rendimiento de menor a mayor, ya que cedió el primer set y luego encaminó el partido con la potencia de su derecha y la precisión de su servicio. "Me costó entrar en juego en el primer set. La lluvia, el viento, él que le pegaba fuerte... Pero a partir del segundo me sentí mejor, saqué bien y pude ganarlo. El año pasado arranqué similar de complicado y me terminó yendo muy bien. Esperemos que se repita", comentó el tandilense en la rueda de prensa que ofreció luego de su debut.



El argentino, semifinalista en París el año pasado, jugará su próximo partido ante el japonés Yoshihito Nishioka (72), quien venció al estadounidense Mackenzie Mac Donald (66) por 6-7 (7-9), 6-0, 4-6, 6-2 y 6-3.



En tanto, Delbonis jugará su próximo partido ante el italiano Fabio Fognini (12), quien le ganó a su compatriota Andreas Seppi (71) por 6-3, 6-0, 3-6 y 6-3.

"Estoy un poco más viejo, más roto"

Juan Martín Del Potro consideró que a diferencia del 2018, cuando fue semifinalista, "Estoy un poco más viejo, más roto", bromeó después de su triunfo.



Con respecto a que perdió el set inicial, como le había sucedido también en 2018, el tandilense manifestó que "es el mismo comienzo. Ojalá tenga un final similar porque fue un gran torneo para mí. Pero hoy soy consciente del estado en que me encuentro".



"Sabemos que estos torneos son parte de la recuperación según lo planificado con los médicos. No hay que tener las expectativas muy altas sino cuidar la rodilla y la salud para tener objetivos más importantes en el segundo semestre del año", aseguró Del Potro, que jugará su próximo partido ante el japonés Yoshihito Nishioka.



Además, resaltó que lo que le importa es "disfrutar de volver a jugar al tenis nuevamente".