Ganador I. Juan Martín Del Potro sacó a relucir toda su categoría y ganó casi sin despeinarse. Así clasificó a los octavos de final en Roland Garros.

Los argentinos Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman se clasificaron ayer para los octavos de final del torneo de tenis de Roland Garros, Francia, el segundo Grand Slam del año, tras derrotar al español Albert Ramos-Viñolas por 7-5, 6-4 y 6-1 y al croata Borna Coric por 7-5, 6-3 y 6-3, respectivamente.



Del Potro, ubicado en el puesto seis del ranking mundial de la ATP, jugó un encuentro perfecto y consumó su victoria en dos horas y 20 minutos de juego, ante Ramos-Vinolas (36), a quien ya le había ganado en Wimbledon 2013.



El tandilense, de 29 años, cuya mejor actuación aquí fue en 2009 (llegó a semifinales), alcanzó esta instancia luego de vencer previamente a los franceses Nicolas Mahut (116) y Julien Benneteau (62), en ese orden. "Delpo" se medirá con el ganador del partido entre el estadounidense John Isner (10) y al francés Pierre-Hugues Herbert (87) por un lugar en los cuartos de final.



Asimismo, el "Peque" Schwartzman (12) avanzó por primera vez a los octavos de final de Roland Garros tras ganarle a Coric en el court 18 en dos horas y 31 minutos de juego ante un rival falto de confianza, que lo duplicó en cantidad de errores no forzados (52 contra 26).El porteño, de 25 años, había caído con el croata en los dos cotejos previos: Winston - Salem 2015 y Marruecos 2017.



Schwartzman, que accedió a esta instancia luego de superar sucesivamente al francés Calvin Hemery (130) y al checo Adam Pavlasek (185), buscará los cuartos de final frente al sudafricano Kevin Anderson (7), que hoy superó al alemán Mischa Zverev (64) por 6-1, 6-7 (3), 6-3 y 7-6 (4) en dos horas y 47 minutos.



Por su parte, el español Rafael Nadal (número uno del mundo, ganador de diez títulos y campeón defensor) venció al francés Richard Gasquet (32) por 6-3, 6-2 y 6-2 y en los octavos de final jugará contra el alemán Maximilian Marterer (70), que derrotó al estonio Juergen Zopp (136) por 6-2, 6-1 y 6-4.



Además, el croata Marin Cilic (4) le ganó por la tercera ronda al estadounidense Steve Johnson (46) por 6-3, 6-2 y 6-4 y en los octavos de final se medirá con el italiano Fabio Fognini (18).



Por su parte, el serbio Novak Djokovic, ex número uno del mundo, hoy 22 y campeón en la edición 2016, enfrentará al español Fernando Verdasco (35) por un lugar en los cuartos.



Asimismo, el alemán Alexander Zverev (3) lo hará contra el ruso Karen Khachanov (38). En tanto, el austríaco Dominic Thiem (8) jugará contra el japonés Kei Nishikori (21) y el italiano Marco Cecchinato (72) se medirá con el belga David Goffin (9).

Ganador II. Diego Schwartzman dejó en evidencia su gran momento tenístico y logró una gran victoria para meterse también en los octavos.

Lo que dijeron



"Me sentí muy bien, fue un partido aceptable, la clave estuvo en que jugué muy bien en los momentos importantes de cada set, y en el tercero todo fue más fácil porque estaba confiado y él muy errático", dijo Del Potro. "A medida que pasan las rondas la intensidad aumenta, los partidos son más complicados, pero la verdad es que estar en cuarta ronda en un Grand Slam que me gusta pero que me cuesta mucho es especial. Hice todo lo posible para jugar, metí mucha energía y me siento bien físicamente. Es Lindo estar en la segunda semana en París", cerró.



A su vez, Schwartzman, cuando se le consultó sobre su siguiente rival, aclaró que "tengo muy buen tenis esta semana, me siento jugando bien, muy sólido, así que ahora habrá que resolver un partido que se presentará distinto por la característica de su servicio".