A probar. Juan Martín Del Potro, actual número ocho del ranking mundial, se presentará hoy en el certamen de Madrid haciendo pareja en dobles con Kei Nishikori desde las 7 horas.

El argentino Juan Martín Del Potro condicionó ayer su regreso al circuito individual ATP a la prueba que asumirá en el dobles del Masters 1000 de Madrid en pareja con el japonés Kei Nishikori. Será desde las 7 horas de nuestro país haciendo pareja con el nipón y enfrentando al italiano Fabio Fognini y el sueco Robert Lindstedt, en la cancha 3.



El tandilense, de 30 años, trabaja en la recuperación de una lesión en la rodilla derecha que sufrió el 11 de octubre del año pasado en Shanghai, China.



“Si las sensaciones son las que esperamos, seguramente me anime a jugar el singles. Pero hay que ir día a día. No tengo ninguna prisa”, declaró ayer durante una conferencia de prensa oficial del torneo español.



‘Está muy bueno poder estar acá, no pienso en lo que pasó sino que miro hacia adelante. Con la experiencia que tengo espero poder volver de la mejor manera‘, consideró el número ocho del mundo.



“Siempre me gustó jugar en Madrid, donde he tenido buenos resultados. Las condiciones me gustan, el cariño de la gente es muy bueno y todo esto hace que este torneo sea de los mejores del mundo, sin olvidar la comida, la ciudad. Todo hace que sea un torneo de alto nivel”, sostuvo.



De cara a evaluar los candidatos en singles del torneo, Juan puntualizó que “seguro que no soy el favorito. Rafa (Nadal) sí y Dominic (Thiem) también porque está a un nivel muy alto y es de los pocos jugadores que le pueden ganar a Rafa sobre polvo de ladrillo. Vuelve Roger a jugar y las condiciones son buenas para su juego y después también este torneo ha tenido sorpresas de jugadores que sacan fuerte. Pero los favoritos son siempre los mismos. Y Novak (Djokovic), porque es el número uno y por lo que representa, también hay que ponerlo en esa lista”.



Del Potro tuvo un retorno fallido en febrero de este año cuando jugó en Delray Beach con severas molestias y perdió ante el local MacKenzie McDonald en cuartos de final.



En compañía de Nishikori, el argentino debutará primero en el dobles y luego tiene previsto jugar el single, a cuyo cuadro accedió en segunda ronda por ranking.



El tandilense conocerá su rival después del choque serbio entre Dusan Lajovic y Laslo Djere por la primera rueda del Masters 1000 madrileño, que se juega sobre polvo de ladrillo con 7.279.270 euros en premios. Sin dudas, puede ser un antes y un después en la vida del mejor tenista argentino de los últimos tiempos.



> Femenino : Buen debut

La japonesa Naomi Osaka, número uno del mundo, abrió su participación en el Masters 1000 de Madrid con una victoria ante la eslovaca Dominica Cibulkova, (33), por 6-2 y 7-6 (6) en una hora y 55 minutos. Osaka venció por 3ra vez a Cibulkova en el circuito.