Días después de la eliminación en semifinales de la Copa de la Liga, el presidente de River, Jorge Brito, brindó su apoyo al entrenador Martín Demichelis y descartó que esté en duda su continuidad para 2024 en una entrevista en exclusiva que brindó en el canal TyC Sports.

"No está en revisión la continuidad de Demichelis. Planificamos 2024 convencidos de que tenemos un gran plantel, de los mejores del fútbol sudamericano, y que vamos a dar pelea en la Libertadores", aseguró el máximo dirigente del conjunto de Núñez. También agregó: "Estamos unidos para lo que viene. Hemos tenido un año con cosas muy lindas y partidos claves que hemos perdido".

A su vez, el presidente destacó los primeros meses de gestión del ex defensor en lo que fue su primera experiencia al mando de un plantel profesional tras dirigir en las juveniles de Bayern Munich. "Martín inició muy bien, logramos salir campeones. No creo que fuera el mejor del mundo hace seis meses ni tampoco que podamos discutirlo tanto porque se hayan errado unos penales", sostuvo.

Por otro lado, el dirigente se refirió a las palabras de hace unos días de su vice, Matías Patanian, que fue autocrítico por el largo plantel que le quedó a Demichelis para este segundo semestre. "La pronta eliminación de la Copa Argentina y Libertadores dejó muchos jugadores para una sola competencia", reconoció.

REGRESO

En River quieren dar vuelta la página rápidamente y volvieron a las prácticas en el predio de Ezeiza desde ayer con el Trofeo de Campeones como el gran objetivo, con la gran novedad de que se reincorporó al grupo Miguel Borja, tras sufrir un desgarro en el abductor derecho.

El caso que sí genera preocupación es el de Nicolás de la Cruz. El uruguayo se movió de manera diferenciada por el problema muscular que arrastra desde antes del inicio del encuentro ante Central.

Por su parte, el sábado ante el Canalla, el capitán Enzo Pérez tuvo que ser reemplazado a menos de diez minutos del final debido a un calambre en el gemelo de la pierna derecha, producto del esfuerzo pero no revestiría ninguna gravedad y, de no mediar imprevistos, estaría en la definición en la que el Millonario buscará una nueva estrella.

Tema Diablito

Brito se refirió a la posible renovación del juvenil Claudio Echeverri antes de que cierre el año. “Estoy convencido de que se resolverá de acá a fin de año. Así me lo dijo su representante. Habíamos quedado en charlar esto antes del Mundial”, destacó.

Chispas con AFA

Jorge Brito criticó fuertemente el modelo del fútbol argentino debido a la amplia cantidad de equipos y al formato de los torneos que se disputan. Debido a esto, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, le contestó al dirigente del Millonario mediante su cuenta de X (ex Twitter): "Ahora que no llega a la final, desmerece a otros clubes".

En diálogo con TyC Sports, el mandamás del Millonario detalló sin tapujos su opinión sobre la organización del fútbol local: "No me gusta (el modelo) principalmente porque esto es un espectáculo y como todo espectáculo lo debe entender la gente. Cuando la gente no lo entiende y tenés que explicarlo tres, cuatro o cinco veces internamente y en el exterior ni te cuento". Toviggino citó la publicación de TyC Sports y le contestó a Brito: "¡Qué raro! ¡River festejó los campeonatos que ganó con este formato! No sólo eso, también avaló en reuniones y asambleas este tipo de Torneo y Copa, sin proponer nada diferente. En fin…".

> Emiliano también lo bancó

Tras lograr la permanencia en la Primera de Brasil con Vasco da Gama junto a su padre Ramón, Emiliano Díaz opinó sobre la actualidad de River -equipo que sueña dirigir-, salió a bancar a su amigo y entrenador del club Martín Demichelis.

En un diálogo con ESPN, el hijo de Ramón Díaz y ayudante de campo suyo en el cuadro brasileño respaldó a Micho: "En el banco de River hay un amigo y quiero que le vaya bien. River está en buenas manos con Demichelis. Hablo mucho con él y sé la capacidad que tiene".

Además, Emiliano aseguró que se está preparando para lanzarse solo como director técnico y agregó: "Ramón todavía tiene ganas de seguir dirigiendo como cabeza de grupo y lo acompañaré en ese sentido".

Así, Emiliano dejó en claro que su futuro lejano no estará junto a su padre como hasta el momento.