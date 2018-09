Es una de las categorías nacionales más nuevas y de mayor crecimiento. Tiene mucho de lo que los fanáticos del automovilismo buscan: buenas carreras, circuitos cortos, saltos, derrapes y muchos choques. Se trata del Campeonato Argentino y Sudamericano de Rally Cross (Carx), que se prepara para desembarcar en San Juan por primera vez. En Albardón trabajan en una pista de tierra y asfalto para la fecha de noviembre o diciembre del calendario del Carx.



El rally cross es una especialidad que combina el rally y la pista, en carreras de corta duración, con derrapes constantes y no exentas de toques entre los competidores. Además, tiene una particularidad y es que es obligatoria la vuelta joker, que debe realizarse una sola vez y en general es un curva más larga dentro del circuito.



El club que trabaja para traer el Carx es la Unión Volantes Albardón y para eso construye un circuito en un predio contiguo al autódromo El Villicum. Es un trazado en desniveles, con curvas peraltadas de tierra y un salto, mientras que la combinación con el asfalto será la pista de karting que también está en avanzado desarrollo de obra.



En realidad, inicialmente tenían previsto inaugurar el circuito el 26 de octubre con la cuarta fecha del calendario, pero no llegaron con los trabajos y por eso fue reprogramado el cronograma. Noviembre es una opción, siempre y cuando no coincida con la llegada del TC; mientras que la última fecha para competir es el 16 de diciembre. En ambos casos, San Juan tiene asegurada la sede, indicaron desde la UVA.



Gabriel Abarca es el único representante sanjuanino en el Carx, a bordo de un Chevrolet Agile de la categoría mayor, la Maxi Rally. "El futuro del automovilismo pasa por correr en circuitos de tierra y pista, con buenos espectáculos. El rally cross tiene todo eso y en el mundo está muy extendido, a la vez que en Argentina cada vez tiene más seguidores. En lo personal para mí es un desafío poder correr con los mejores pilotos de rally y de pista del país", expresó. Abarca también está involucrado en los trabajos del circuito de Albardón y se mostró optimista. "Una vez terminado va a ser uno de los mejores de Sudamérica. No sólo fue pensado para el Carx, sino también para intentar traer en 2019 o 2020 el Mundial de Rally Cross", adelantó el piloto.





>Categorías

3

Categorías conforman el Argentino de Rally Cross, la Maxi Rally, la N4 y la Junior; las mismas que el Argentino de Rally.

>Pilotos

El Carx cuenta con pilotos consagrados del rally, como Federico Villagra o Federico Bassi, mientras que desde la pista se han sumado en algunas carreras Josito Di Palma o Facundo Chapur. También corre el extenista David Nalbandian. Abarca debutó en la Maxi Rally este año y marcha 5to.

>>El Argentino de Rally, con sanjuaninos

Con el shakedown y la larga simbólica se pondrá en marcha hoy la séptima fecha del Campeonato Argentino de Rally en Córdoba, en la localidad de Toledo. Y hasta allá viajaron dos representantes sanjuaninos, Gastón Pastén y Sebastián Landa.



Los dos pilotos están realizando un buen certamen en la categoría menor del campeonato, la RC5, ya que Pastén (Ford Ka) se ubica en la tercera colocación y Landa (Ford Ka) marcha en el quinto lugar.



El Rally de Toledo reemplazó al de Tucumán, que fue cancelado. Se trata de una localidad cordobesa que por primera vez en su historial será epicentro de una presentación del Argentino de Rally.



Además de la puesta a punto de los autos en la jornada de hoy, por la noche se montará la rampa para la largada simbólica; mientras que entre mañana y el domingo se disputarán las dos etapas previstas, con un total de 14 tramos.