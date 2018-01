La racha sigue estirándose y Obras San Juan Vóley continúa su pleno ascenso en la Liga Argentina de Vóleibol Banco Nación. En la mañana de este domingo, cerró el 10° weekend con una nueva victoria y en tie break. Fue Gigantes del Sur quien sintió la ofensiva de los de Rodolfo Yeyo Sánchez. Los sanjuaninos se quedaron con un 3-2 fundamental de cara a seguir sumando puntos en la tabla para ingresar en los play off entre los mejores del certamen.

Los parciales con los que los sanjuaninos lograron su sexta victoria al hilo en lo que va del año, fueron: 25-23, 19-25, 25-23, 29-31 y 15-13, mientras que el máximo anotador del partido fue Miguel López de Gigantes con 28 puntos. Los que más sumaron en Obras fueron, Javier Jimenez y Osmani Camejo con 25 puntos cada uno.

Algunos errores no forzados, combinados con el ataque visitante, hicieron que Gigantes tomara la delantera de manera rápida en el inicio del encuentro, duplicando a Obras al momento del primer tiempo técnico. Si bien la ventaja no se incrementó, los de Soto fueron manejándola conforme pasaba el partido. Pero los de Yeyo Sánchez empezaron a sacar su ofensiva, que acompañada del aliento de las más de 2.000 personas, lograron igualar el marcador en 13 para obligar al entrenador visitante a solicitar un tiempo de descanso. El bloqueo sureño tuvo un momento de lucidez y volvió a sacar ventaja por sobre los sanjuaninos con apenas dos puntos que Scarpin se encargó de descontar con un remate y un ace en el servicio. Los dos equipos llegaron parejos al cierre del set, el marcador indicó 20 para cada uno, pero el set terminó quedando en poder de los sanjuaninos por 25-23.

Un error de servicio para cada uno le dio comienzo al segundo set. Luego, el juego punto por punto hizo correr el tanteador hasta el 6-8 que mandó los equipos a los banco. Pese al punto a punto que desarrollaron hasta alcanzar las dos cifras, los de Soto tuvieron un trance en el partido que les permitió sacar una ventaja de 6 puntos, precisamente llegando a la zona de definición del set. Finalmente el segundo parcial en la mañana del Cantoni quedó para la visita con un 19-25 que le permitió empatar el partido.

La precisión de Osmani Camejo y Javier Jimenez con el armado de Sánchez fueron allanando el camino para darle un toque de tranquilidad a Obras en el arranque del tercer corto, ya en mediodía sanjuanino. Cinco puntos de diferencia a favor del histórico equipo sanjuanino fueron los que indicó el marcador en el tiempo técnico 8-3. Cuando la brecha empezó a achicarse tras una buena tarea de Sánchez y Miguel López en la visita, el entrenador sanjuanino solicitó un descanso con el fin de refrescar ideas y conservar el liderazgo en el marcador.

El trabajo en la ofensiva y bloqueo de Gigantes, empezaron a hacer daño en el elenco sanjuanino que llegó a perder la diferencia al igualar las cosas 17-17. Nuevamente al momento de cerrar el set, Obras volvió a estar al frente con un ataque y un bloqueo de Jimenez se puso 22-20 arriba, luego Osmani se convirtió en muralla ante el ataque visitante y Bucciarelli cruzó un remate para cerrar el set 25-23 para los sanjuaninos.

Casi sin diferencias. No hubo ventaja de dos puntos o más. Y, es que los dos sabían que no debían cometer errores, Obras para no forzar el tie break y Gigantes para no perder el partido. Por estos motivos, el cuarto set comenzó de palo y palo. Y no sólo comenzó así, sino que se desarrolló de esa manera hasta que Obras obtuvo una pequeña ventaja que le permitió respirar más que su rival, al irse 16-13 al descanso.

No hubo momento para relajarse porque los dos equipos no bajaron la guardia en ningún momento, lo que hizo una definición apasionante del set. Es que Gigantes igualó el marcador en 22 tras sumar 4 puntos de manera consecutiva y ponerle pimienta al cierre. Es que forzaría al tie break al quedarse con un espectacular cuarto set por 29-31.

El último set tuvo su inicio intenso, pero fue Gigantes quien supo aprovechar el momento. Con el servicio de Sánchez logró sacar tres puntos de diferencia, pero un gran trabajo de defensa y ataque de Obras le permitió empatar el marcador. Sin embargo, nuevamente Jimenez y Osmani volvieron a demostrar parte del poderío ofensivo de Obras que con un remate de cada uno se adueñó del tie break 15-13 y por ende del partido 3-2 en una apasionante definición.

El próximo weekend, los de Yeyo Sánchez visitarán en Buenos Aires a UnTREF el jueves desde las 20.30, mientras que el sábado, harán lo propio ante Ciudad Vóley a partir de las 20.

SÍNTESIS

Obras San Juan Voley : Matías Sánchez (1), Juan Bucciarelli (12); Osmani Camejo (25), Maximiliano Scarpin (15); Javier Jiménez (25), Ignacio Luengas (9); Michele Verasio (líbero). Ingresos: Augusto Wiernes, Mariano Vildosola (1), Osmel Camejo, Lautaro Morales. DT: Rodolfo Sánchez.

Gigantes del Sur: Adrián Goide (2),Miguel Castro (28); Javier Sánchez (11), Simón Guerra (8); Santiago Alvarez (26), Bruno Vinti (9); Luciano Massimino (líbero). Ingresos: Mauro Castillo, Gabriel Aramayo (1), Antu Isso, Franco Retamozo. DT: Camilo Soto.

Árbitros: Fabián Concia - Héctor Mereles

Fuente: Prensa Obras