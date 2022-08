Ezequiel Cirigliano, ex volante de River que llegó a ser considerado el "sucesor" de Javier Mascherano, fue detenido ayer por portación ilegal de arma. Tiene 30 años y en febrero pasado había firmado con un equipo de la Serie D de Italia.

Cirigliano surgió en el Millonario, debutó en 2010 con 18 años, formó parte del plantel que perdió la categoría el 26 de junio de 2011 y ganó tres títulos (Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015 y Copa Libertadores 2015) bajo el ala de Marcelo Gallardo, además de una medalla de plata en los Juegos Panamericanos Sub-22 con la Selección argentina en Guadalajara 2011.

A pesar de esto, hay un dato que llama mucho la atención y es que al momento de la detención el futbolista, que supo estar en la órbita de grandes de Europa como Napoli y Manchester United, vestía un jogging con el escudo de Boca y una camiseta de PSG.

Cirigliano fue clave en el regreso de River a Primera en el 2012, disputando 27 partidos.

La causa de Cirigliano es aprehensión por portación ilegal de arma de guerra. Según fuentes con las que el canal TyC Sports.com pudo contactar, el ex River pudo ver a su familia ayer y le dijo a su madre que no entró a robar a ningún domicilio (como se pensaba en primera instancia), que tuvo una crisis, consiguió un arma y discutió con alguien en la calle que llamó a la policía. El futbolista transita una fuerte depresión hace años y había abandonado el tratamiento psiquiátrico hace un tiempo. Si bien está sin equipo desde junio y trabajaba en la fábrica de un familiar para mantenerse, este no es el primer episodio delictivo que involucra a Cirigliano, ya que en 2015 había sido detenido en un control del Comando Personal de Prevención Comunitaria por conducir ebrio y resistirse a la autoridad. Debido a eso fue relegado del plantel de River y no volvió a disputar partidos con el primer equipo ni con la Reserva. Su trayectoria a nivel profesional fue la siguiente: River (2010-2014/5), Hellas Verona (2013-14), Dallas (2015), Tigre (2016), Atlético Tucumán (2016-17), Zacatepec (2017-2020), San Luis (2020), Godoy Cruz (2021) y CynthiAlbalonga (2021-22).

Sin dudas, otro caso más donde un jugador que apuntaba para ser muy destacado, se "queda" en el camino y termina su trayectoria de la peor forma por conflictos extradeportivos.

En problemas



Alexandro Bernabei protagonizó un altercado en Glasgow. El lateral argentino del Celtic fue arrestado por la policía a primera hora de lunes en el centro de la capital de Escocia. Según el diario británico Daily Record, el futbolista de 21 años surgido en Lanús fue detenido por haber conducido bajo los efectos del alcohol luego de acudir a un boliche de la zona. Tal como informaron fuentes locales, Bernabei fue trasladado por los agentes a la estación de policía de Stewart Street en medio de un fuerte enojo. Finalmente terminó siendo puesto en libertad con la condición de comparecer ante el tribunal más adelante. Todo sucedió luego de la goleada de Celtic por 5-0 sobre Kilmarnock.