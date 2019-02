Primero. Presnel Kimpembe apareció como un fantasma y abrió la cuenta en Inglaterra. El PSG empezaba a castigar al Manchester United para abrirse paso en los Octavos de Final de la Liga de Campeones.

Paris Saint Germain (PSG), con dos asistencias del argentino Ángel Di María, venció como visitante a Manchester United 2 a 0, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Presnel Kimpembe (8m.ST) y Kylian Mbappe (15m.ST) marcaron los goles en Old Trafford, donde fue expulsado en el local el francés Paul Pogba (43m.ST) por doble amonestación.



En el otro partido de la jornada, Roma de Italia, con el argentino Federico Fazio de titular, superó a Porto de Portugal 2 a 1.



Nicolo Zaniolo (25m.ST y 31m.ST) marcó el doblete para la Roma y descontó el español Adrián López (34m.ST), en el partido jugado en el Olímpico de la capital italiana. En el local Javier Pastore estuvo en el banco y Diego Perotti no fue convocado por una lesión en el gemelo.



Acostumbrado a que las noches europeas le cieguen y le reduzcan a equipo del montón, el Paris Saint Germain tornó su habitual somnolencia en el Viejo Continente en pesadilla y devoró a un Manchester United (0-2) absorto en un favoritismo que nunca existió. Los parisinos, llevados de la mano del gran planteamiento de Tuchel, que cansó y maniató a los "Diablos Rojos", dieron la estocada en una segunda parte que evidenció la mayor competitividad de quienes vistieron ayer de blanco.



Los goles de Presnel Kimpembe y de Kylian Mbappé dejan la eliminatoria de octavos de final prácticamente decantada, en la que Ole Gunnar Solskjaer, que vio rota su racha de once partidos invicto, necesitará de su primer milagro como entrenador del United para estar en cuartos.



Un minuto de aplausos, en homenaje al fallecido jugador argentino Emiliano Sala, dio paso a una primera parte en homenaje al juego duro y a la especulación clásica de las eliminatorias a doble partido.



Los franceses que habían percibido el inerte peligro del United, salieron en la segunda parte a acrecentar su dominio y comenzaron a pinchar en la tantas veces inestable defensa roja. Di María arrancó a hacer estragos y el PSG dispuso de un cabezazo de Mbappé que De Gea desvió a córner. El saque de esquina, en el que el propio De Gea se quedó inocente bajo los palos, vio llegar a Kimpembe en el segundo poste y empujar a las redes la esperanza de los ingleses y la racha de Solskjaer con su primer gol como profesional en 96 encuentros.



Y después, Marquinhos tiró el centro, Di María llegó hasta el fondo y le puso la pelota en el corazón del área a Mbappé para que definiera el partido y por ahí la eliminatoria. Que si no fuera por De Gea, hubiera sido peor.

Ajustado. En Roma ganó el local pero con lo justo ante el Porto de Portugal. Presencia argentina en una llave que aún no tiene nada definido.



Hoy, Real Madrid visita al Ajax



Real Madrid, actual tricampeón de la Liga de Campeones de Europa, visitará hoy al Ajax de Holanda, con los argentinos Nicolás Tagliafico y Lisandro Magallán, en partido de ida de los octavos de final del torneo.



El encuentro comenzará a las 17 (hora argentina) en el estadio Amsterdam Arena de la capital holandesa, con transmisión de ESPN y con arbitraje del esloveno Damir Skomina. Real Madrid, conducido por el argentino Santiago Solari, continuará con la defensa de sus tres títulos consecutivos tras clasificarse como primero del grupo G, cuatro victorias y dos derrotas.



En el otro partido de la jornada, Bayern Münich de Alemania visitará a Liverpool de Inglaterra, desde las 17 (hora argentina) en el estadio Anfield, en lo que se prevé un partidazo. El conjunto alemán marcha segundo en el campeonato local, a cinco del líder Borussia Dortmund, aunque en la Liga de Campeones se metió como puntero del E (14 puntos).