Los últimos resultados de la Selección Argentina no complacieron a algunos fanáticos, que se destacan por utilizar las redes sociales para descargarse con crueldad. Ángel Di María fue uno de los principales apuntados con los típicos memes, haciendo hincapié en la saga de lesiones que sufrió en momentos clave para el equipo.

Si bien parece que son cuestiones que resbalan, Di María hizo referencia a esa dolorosa situación para el futbolista. “Las críticas y los memes que salen, aunque parezca que no, te duelen, te lastima muchísimo y te hace pensar muchísimo. Una de las cosas por las que a veces uno piensa o pensó en dejar, es por eso“, reconoció en una entrevista con el programa Líbero que se emite por TyC Sports.

El “Fideo” señaló que él, junto a Gonzalo Higuaín, Fernando Gago y Sergio Agüero, fueron los más apuntados. Y para encontrar la fórmula que lo ayude a resignificar este escenario adverso debió buscar ayuda con un especialista.

“A mí me ayudó mucho el psicólogo. Poder hablar, descargarme. Me ayudó muchísimo y me dio a entender muchas cosas“, reconoció. Y agregó: “Queda feo decirlo, pero muchas de las cosas que aprendí y me di cuenta es que para la gente que está atrás de una computadora o un teléfono es fácil poder hablar, criticar, decir. Esas cosas me ayudaron mucho y por eso ahora mi cabeza está bien. Me siento bien”.

El jugador del PSG contó que buscó ayuda durante los últimos partidos de la Selección en las Eliminatorias, cuando “las cosas no estaban saliendo”, y admitió que ese fue el punto de quiebre: “Ahí empezó todo un cambio que gracias a Dios me vino muy bien. Nunca aguantaba tantos partidos seguidos”.

“La familia tampoco me permitía abandonar, no me permitía que deje de soñar vistiendo la camiseta de la Selección. Ya lo dije en la Copa América cuando se murió mi abuela, que el orgullo de ella era que yo esté con la selección argentina. Era imposible que deje por eso”, reconoció.