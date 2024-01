TRABAJO. Luego de la presentación, Diego Martínez empezó a darle forma al nuevo modelo de Boca para este 2024 con sus primeras prácticas de fútbol.

El flamante entrenador de Boca, Diego Martínez, realizó su primera práctica de fútbol desde que se hizo cargo del plantel el martes pasado y paró dos equipos que se enfrentaron a combinados de la Reserva.

Del entrenamiento no participaron, por precaución, los uruguayos Marcelo Saracchi y Edinson Cavani ya que ambos superan diferentes molestias físicas. Tampoco lo hicieron los jugadores del seleccionado sub 23 que jugará el Preolímpico en Venezuela: Leandro Brey, Nicolas Valentini, Valentin Barco, Ezequiel Fernández y Cristian Medina.

Con lo disponible, Martínez ensayó una formación con Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Bruno Valdez y Marcelo Weigandt; Jabes Saralegui, Jorman Campuzano, Vicente Taborda y Juan Ramírez; Darío Benedetto y Luca Langoni.

Más adelante, varió el equipo con Javier García; Lucas Blondel, Aaron Anselmino, Marcos Rojo y Frank Fabra; Mauricio Benítez, Guillermo "Pol" Fernández y Norberto Briasco; Ezequiel Bullaude; Lucas Janson y Miguel Merentiel.

La dirigencia de Boca trabaja en la concreción de un amistoso el sábado 20 en Córdoba ante Talleres o Instituto.

En su presentación Martínez remarcó su intención de profundizar la tenencia del balón, un aspecto en línea con los cuatro mediocampistas dispuestos en ambas formaciones. También sorprendió con la inclusión de dos juveniles que llamaron su atención (Saralegui y Benítez) como la presencia de Juan Ramírez, un jugador postergado en el último tiempo.

"Le digo al hincha que estamos dejando todo, 24x24 pensando en Boca, para construir el equipo y el hincha de Boca se sienta identificado", afirmó Martínez.

El plantel de Boca tendrá libre este domingo y volverá a la pretemporada el lunes. Los jugadores quedarán concentrados en un hotel hasta el viernes.

El Colo Barco decidió irse

Valentín Barco le notificó a Boca Juniors que tomó la decisión de irse del club y le dio tiempo hasta el martes para aceptar una nueva oferta de Brighton de Inglaterra, entidad que pretende incorporarlo. En caso de que la transferencia no se realice, el futbolista, de 19 años, tiene previsto alejarse igualmente de la entidad xeneize, a partir de la ejecución de la cláusula de rescisión, tasada en 10 millones de dólares. En las últimas horas, Brighton aumentó la oferta que había presentado el viernes: le sumó 500 mil dólares a los 10 millones por el 90 por ciento del pase y Boca se quedaría con el 10 restante de una futura venta. El club británico elevó la cifra para no tener que ejecutar la cláusula, en una decisión que podría tomarse con un gesto de buena voluntad por la institución de la Ribera. El equipo de la Premier League ya había mostrado interés en el jugador bonaerense durante el último mercado de pases, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.