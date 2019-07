La pretemporada en Desamparados arrancó el pasado miércoles y tuvo una ausencia notoria: la de Silvio Prieto. Sí, el ídolo puyutano había sido excluído del plantel por el DT Mauricio Magistretti y la decisión generó tal revuelo que los popes del club del Barrio Patricias Sanjuaninas tuvieron que dar marcha atrás e integrar al jugador a la nómina de futbolistas del Torneo Federal A.

"A Silvio lo conozco un montón, me dio alegrías como entrenador, lo aprecio mucho también como persona pero cuando yo hablé para venir acá, jamás se mencionó a Silvio. Esa es la realidad sobre él", explicó el pasado miércoles el entrenador desligandose del tema y refiriendose a la charla que mantuvo con la dirigencia. "¿Si lo voy a tener en cuenta? No, salvo que la dirigencia me diga algo que yo no escuché", agregó.

La medida no cayó bien en los hinchas, que reaccionaron convocando a un banderazo para este viernes (finalmente no se realizará) y arrojaron papelitos en la sede del club con la frase "Silvio 2019. Cien años con vos. Chau dirigentes inoperantes".

Conociendo el malestar del pueblo puyutano, los dirigentes con Juan Valiente a la cabeza, interfirieron y decidieron convocar a Prieto a una reunión para las próximas horas, donde seguramente aclararán la situación. De todas formas, la presencia del último ídolo víbora en el próximo Federal A ya está asegurada y se espera que este sábado se sume a los entrenamientos de pretemporada.