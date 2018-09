De titular. El técnico Millonario Marcelo Gallardo decidió hacer una rotación de nombres en su equipo y mandará como titular a Nacho Scocco.





La misión de San Martín en Núñez es no perder. Ahora, si se trae los tres puntos estaría sumando monedas de oro para su sueño de mantener la categoría. Claro, la misión no es para nada sencilla porque enfrente estará River Plate, un equipo que todavía no arranca de verdad en el torneo argentino pero que tiene antenas en varios frentes (Libertadores y Copa Argentina).



El choque entre millonarios y verdinegros será en el estadio Monumental, desde las 15.30, y estará inmerso en una jornada sabatina con otros tres partidos.

Hombre gol. Martín Bravo, autor de tres de los cuatro goles que ha marcado hasta ahora San Martín, será la carta verdinegra en el ataque.





El equipo de Coyette viene de perder -como local- ante Huracán por lo que necesita inmediata recuperación. El técnico dispuso dos cambios con respecto a la formación que cayó ante el Globito. Vuelve al equipo titular el experimentado Gonzalo Prósperi (recuperado de su lesión) que irá en lugar de Jonatan Goitía. Y la otra variante será el ingreso, en el mediocampo, de Hernán Da Campo, quien reemplazará al expulsado Gelabert. Da Campo hará dupla en la zona central del medio con Mosca y serán seguramente los que más tengan que esforzarse para recuperar la pelota.



En River, a su vez, el técnico Marcelo Gallardo está obligado a rotar el equipo debido a que tiene que atender varios frentes. Una de las apariciones fundamentales en el equipo titular es la del goleador Ignacio Scocco, quien acompañará al uruguayo Mora.

Aldosivi le ganó a Estudiantes

Luego de un primer tiempo parejo y con pocas situaciones de gol, Aldosivi de Mar del Plata encontró la felicidad en el complemento, al derrotar 2-0 a Estudiantes de La Plata, sumando puntos vitales para escaparle al descenso. El primer gol lo anotó Pisano, a los 16", mientras que el segundo fue de Chávez, a los 39", ambos de la segunda etapa.



El otro partido (Atlético Tucumán-Tigre) se jugaba anoche al cierre de esta edición.



Además, de los que completarán la jornada de hoy, el resto de los partidos se jugarán entre domingo y lunes. Mañana se disputarán cinco partidos: Patronato-Gimnasia La Plata (11), Vélez-San Martín de Tucumán (13.15), Unión SF-Talleres (15.30), Lanús-Racing (17.45) y Godoy Cruz-San Lorenzo (20). En tanto, el lunes se completará la fecha con otros dos partidos: Huracán-Banfield (19) y Rosario Central-Defensa y Justicia (21).