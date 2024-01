Luego de tener un 2023 increíble, en el que -entre otras cosas- ganó tres Grand Slams y las ATP Finals, Novak Djokovic comenzó el 2024 envalentonado, motivado y ambicioso. De hecho, lo arrancó literalmente en una cancha de tenis, en el marco de la United Cup (torneo amistoso de selecciones). Y tras sus dos triunfos (en singles y en dobles mixtos), el astro palpitó la temporada que se le viene, aseguró que quiere seguir batiendo récords y marcó cuál será su objetivo principal.

'Mi actitud competitiva no va a cambiar esta temporada. Quiero organizar bien mi calendario para preservar mi cuerpo, no sufrir con cambios de superficie y poder optar a los éxitos más grandes del tenis', comentó el número uno del mundo.

'Siempre he creído mucho en mí mismo, soy un tenista muy completo y sé que si juego a mi nivel, puedo ganar a cualquiera y en todos los escenarios posibles. No es un secreto que lo que más me motiva es seguir batiendo récords y hacer historia en este deporte', contó también.

'Los torneos de Grand Slam y la Copa Davis son muy importantes para mí, aunque conseguir un oro olímpico para mi país sería muy grande. Diría que ése es el objetivo prioritario que me marco para este año', admitió.

Lo cierto es que tiene sentido, pues es lo único que le falta al mejor de todos los tiempos. En Beijing 2008, obtuvo la de bronce; en Londres 2012, Juan Martín Del Potro le impidió repetir dejándolo abajo del podio; en Río 2016, otra vez lo frustró el tandilense (en ese caso en el debut -foto-); en Tokio 2020, volvió a caer en el encuentro por el tercer puesto.

En la cancha

En la United Cup, Serbia tuvo que enfrentar a China. En ese contexto, Novak primero venció en el singles (6-3 y 6-2 a Zhizhen Zhang) y luego en el dobles (junto con Olga Danilovic, 6-4, 1-6 y 10-6). Y como este último encuentro terminó a poco de la medianoche (o sea, del cambio de año), el equipo serbio recibió el 2024 ahí mismo, en cancha, ante los espectadores.

'El triunfo antes de la medianoche ha sido un escenario impresionante. Ver a tantos aficionados serbios en las gradas fue emocionante, creo que es la mejor manera de dar la bienvenida al nuevo año', comentó Nole luego.

El regreso de Nadal

El español Rafael Nadal regresa a la competición en el cuadro de individuales ante un viejo conocido como Dominic Thiem, número 98 del circuito. El ex1 del mundo entró en el ATP de Brisbane con una invitación y se medirá hoy ante el austríaco en primera ronda.

Hoy, no antes de las 5,30 hora artentina, el balear volverá a saltar a las pistas de manera oficial a nivel invidividual.

Es que Nadal, que no jugaba desde enero de 2023, en la previa de su regreso en singles, cayó en la rama de dobles el domingo pasado junto a Marc López. Los australianos Max Purcell y Jordan Thompson ganaron por 6-4 y 6-4.

Argentinos

Los argentinos Sebastián Báez, Tomás Martín Etcheverry y Julia Riera se presentaban entre anoche y la madrugada de hoy en la primera ronda del ATP 250 de Brisbane, el torneo que inicia la temporada de tenis profesional camino al Abierto de Australia.