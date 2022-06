Desamparados se mueve por estos días para aprovechar al máximo la ventana de incorporaciones que se extendió hasta el 16 de este mes. Ya sumó dos volantes y ahora los cañones apuntan a reforzar el ataque con dos delanteros. La intención de los "popes" víboras es que sea "top" con experiencia en la categoría.

Un delantero de 38 años, con experiencia de sobra en el Federal A, jugando en los últimos años en Honduras pero actualmente jugando en la Primera Nacional, aparece como una obsesión para los dirigentes de Sportivo, pero no termina de convencer del todo sabiendo que las elecciones del director técnico Luis Islas pasarían más por abocarse a futbolistas más jóvenes. Y eso a la vista está porque ya sumó dos volantes de 23 y 24 años. El primero en confirmarse fue Rodrigo Brandan, un volante por derecha que llega desde Colegiales en la Primera B Metropolitana. Tiene 23 años y se sumó este miércoles por la mañana a los entrenamientos. En tanto que el martes por la noche se confirmó la llegada de Lautaro Disanto, un volante por izquierda de 24 años, formado en Independiente Rivadavia de Mendoza pero con último paso en Douglas Haig de Pergamino.

"Estamos abocados a buscar dos delanteros. La idea es que sean de categoría y no traer por traer", expresaron desde la dirigencia. Por lo pronto, no se apurarán, les queda una semana por delante e intentarán reforzarse de la mejor manera. Por la lesión del carrilero izquierdo Julio Sacallán, Desamparados podrá incorporar hasta un quinto refuerzo, pero eso por el momento no está en los planes de Sportivo. "Es difícil encontrar un futbolista que venga de una categoría superior y que venga jugando", expresaron.

Por lo pronto, después del triunfo ante Independiente de Chivilcoy, Islas y su plantel se sacaron una mochila de encima, salieron de descenso directo y cortaron una racha de siete encuentros sin victorias. En la noche de este miércoles el plantel, cuerpo técnico y dirigentes, con Leonardo Villalba y Juan Valiente al frente, compartían un asado en las instalaciones del club. En cuanto a lo futbolístico, este jueves a las 9.30 horas y en cancha de Trinidad volverán a los entrenamientos. Islas buscará definir la formación que el domingo a las 15.30 horas se medirá ante Sol de Mayo de Viedma en la Patagonia argentina.

MALESTAR POR LOS INCIDENTES

El encuentro por el Torneo de Invierno del fútbol local entre Desamparados y Marquesado del pasado lunes, sirvió para el retorno de los hinchas al Serpentario. Pero ese regreso no se dio de la mejor manera por los incidentes ocurridos con la invasión de hinchas al campo de juego y lo ocurrido fuera del estadio, cuando un hincha agredió la movilidad en la que se trasladaba el plantel visitante y que derivó en la asistencia médica de tres futbolistas. Los hechos causaron malestar en la dirigencia de Sportivo que por estas horas está abocada a identificar a los hinchas que invadieron el campo de juego. "No fueron más de cinco hinchas y sabemos que los podemos identificar, es lamentable lo que hicieron. Cuando debería ser una fiesta haber vuelto a nuestra cancha, lo arruinaron todo", se manifestó Leonardo Villalba, molesto por la situación.