Costumbre. Rossi le contuvo el penal a Gaspar Servio. El arquero de Boca es récord mundial con 20 penales contenidos en las últimas 6 temporadas.

En la vuelta de Carlos Tevez a su casa, como rezaron varias pintadas y pasacalles, Boca empató 0-0 ante Rosario Central en la Bombonera, por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol. Con este resultado, los de Hugo Ibarra se encuentran en la decimotercera posición con 20 puntos, mientras que el Canalla quedó decimosexto, con 18 unidades.

En un primer tiempo con varias polémicas, Agustín Rossi y Gaspar Servio fueron las figuras. Primero, a tan sólo 7 minutos del pitazo inicial, Malcorra recibió un gran pase dentro del área local y cuando Luis Advíncula se arroja para tapar el remate, la pelota -tras un rebote- le pega en la mano. En primera instancia, Pablo Echavarria no cobró nada, pero a instancias del VAR marcó la pena máxima. Servio fue el encargado de ejecutarlo, y tras un disparo defectuoso, Rossi logró contener.

Minutos más tarde, cuando la primera mitad estaba agonizando y el Xeneize se había acercado al primero, Sebastián Villa desbordó, Cortez lo cruzó dentro del área y el árbitro volvió a necesitar de la intervención de la tecnología para marcar el penal. Pol Fernández fue quien tomó la responsabilidad, pero no logró colocar la pelota bien esquinada y Servio se quedó con su disparo.

Ya en el complemento, la tónica del encuentro tomó los mismos carriles que en los primeros 45 minutos. De hecho, la situación de gol más nítida del segundo tiempo llegó a los 18 minutos, cuando Villa trazó la diagonal de izquierda al centro, se generó el espacio para su remate, pero el travesaño se lo negó. Minutos más tarde, a los 29, Alan Marinelli tuvo la suya para el Canalla, pero cuando se encontró en soledad, dentro del área de la Ribera, su remate se fue a la red del costado del arco, pero del lado que no suma.

Hola, Carlitos. Tevez regresó a la Bombonera, ahora como DT de Central. El público lo veneró y 'Chicho' Serna le entregó una plaqueta.

ÍDOLO TOTAL

"Bienvenido Carlitos, Boca es tu casa". La frase resaltó sobre varios paredones y pasacalles en las cercanías de la Bombonera, que recibió con los brazos abiertos a Carlos Tevez, ya no vestido como ídolo xeneize sino como entrenador de Rosario Central. "Carlitos, Carlitos", cantaron los fanáticos xeneizes en el momento en que el Apache volvió a pisar el césped de la Bombonera. El director técnico fue recibido por el integrante del Consejo de Fútbol Mauricio 'Chicho' Serna, quien le entregó una placa y una camiseta encuadrada con su nombre y la dorsal "10".

Denunciado

Carlos Tevez fue denunciado ayer por usurpación de título en relación a su trabajo como director técnico de Rosario Central. La presentación judicial la realizó un grupo de entrenadores por medio de Gustavo Dellepiane a horas del choque con Boca en la Bombonera. El fiscal Damián Cimino quedó a cargo para evaluar los datos aportados y en los próximos días podría haber novedades concretas sobre las medidas de investigación.

"Fue un guantazo, no me lo esperaba"

El defensor Carlos Zambrano (foto) rompió el silencio, justo en la previa del primer partido que debe cumplir de suspensión tras la pelea con Darío Benedetto, quien recibió la misma sanción del club. "No ha sido nada grave, sólo fue una hinchazón", comentó Zambrano sobre como le quedó el rostro al medio peruano Trome. "Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve", explicó sobre los detalles de la riña con su compañero. Luego, agregó "no estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero sólo queda aceptar". Mientras que Benedetto se mostró anoche en la Bombonera y observó el encuentro.