Made in San Juan. Alan Cantero de Peñarol y Mateo Rodríguez de Sportivo son los únicos jugadores propios del club que hoy estarán jugando de titulares. Son jóvenes y se ganaron su chance. Ese amor por la camiseta que los forjó será el motor que los impulse en la tarde-noche de hoy.

Los dos sienten la camiseta casi desde nacimiento. Hoy, a sus 21 años, viven el sueño de todo jugador de fútbol: ser titulares en el club que los forjó. El defensor de Desamparados Mateo Rodríguez y el delantero de Peñarol Alan Cantero palpitaron el apasionante choque que hoy los enfrentará por la 11ma fecha del Federal "A". El encuentro en Puyuta comenzará a las 19 horas.



Cantero es el goleador de Peñarol. Hijo de Leonardo, ex jugador del club, el pibe se crió en el club chimbero, fue figura en el ascenso y ya afianzado en la categoría, contó sobre sus expectativas para hoy: "Será un lindo partido por la rivalidad que hay por ser sanjuaninos, para nosotros será una carta clave. El triunfo de la semana pasada sirvió para llegar de la mejor manera a este partido", comentó el "9" que anotó uno de los goles en la goleada 5-0 ante Sol de Mayo.



Mateo, también de 21 años, disputará hoy su tercer partido de titular en la divisional. Debutó en el empate ante Cipolletti y hace una semana jugó un gran partido ante Ferro de La Pampa, en donde el Víbora consiguió un nuevo empate. El zurdo también es producto neto de la cantera víbora y contó cómo espera el cruce de hoy: "Hay mucha expectativa en la gente de Sportivo, es especial porque Peñarol es de San Juan pero para nosotros el rival no cambia nuestros planes, por obligación necesitamos ganar", se expresó el pibe quien jugó todas las Inferiores en Sportivo y con la llegada de Nazareno Godoy le tocó ser titular y no defraudó: "Me agarró desprevenido, jugué en la local un domingo y el jueves estaba de titular en el Federal, era la chance que siempre soñaba y la estoy aprovechando al máximo", agregó.



El clásico sanjuanino del Federal "A" requiere por obligación de sentido de pertenencia y ellos son los encargados de aportar eso. "Sportivo es mi segunda casa, tengo a todos mis amigos en el club. Me toca estar desde adentro y voy a dejar la vida para defender de la mejor manera esta camiseta", contó Mateo y Alan coincidió: "Me crié de chico en el club, la pasión que siento por Peñarol es única. Ascender con el club de mi familia fue impresionante. Lo que estoy viviendo es lo que siempre soñé, tengo que dar lo mejor para el equipo", aseguró.

Clave para ambos

Desde que se conoció el fixture, ambos esperaban el choque de hoy. El duelo sanjuanino del Federal A entre Desamparados y Peñarol tendrá lugar hoy en Puyuta desde las 19 y con arbitraje del salteño Federico Guaymas. El encuentro será clave para ambos. Sportivo porque requiere de una victoria para enderezar su rumbo, en la era de Nazareno Godoy suma dos empates, ambos sin goles. En tanto que Peñarol llega con en envión enorme después de haber goleado 5 a 0 a Sol de Mayo y un triunfo hoy lo metería de lleno en la pelea.

Colón Junior es el que manda

Con un gol de Carlos Méndez, Colón Junior se hizo fuerte en cancha de Atlético San Martín y venció al Verdinegro por 1-0 por la fecha 14 del Torneo de Verano de la Liga Sanjuanina resultado que le permitió seguir manteniendo el invicto y la punta. En otro de los partidos del sábado, Villa Obrera goleó 4-2 a Deportivo Aberastain, mientras que en el Este, Sportivo 9 de Julio cayó ante Marquesado por 1-0. En Chimbas, Sportivo Peñarol cayó ante Atlético Trinidad por 3-1, mientras que en Carpintería, el Celeste igualó 1-1 con Sportivo Del Bono. Mientras que en Rawson, Atlético Unión goleaba por 6-1 a Sportivo Árbol Verde y el partido quedó suspendido por inferioridad numérica del Arbolino que sufrió varias expulsiones.



En las posiciones, Colón es más puntero que nunca y acaricia la clasificación a semifinales.



La fecha 14 se completará el lunes con el partido entre Sportivo Desamparados con Atenas Pocito.