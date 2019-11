Decisivo. Paulo Dybala celebra su gol contra el Atlético de Madrid con que Juventus se adjudicó el grupo D.

El delantero argentino Paulo Dybala marcó ayer en el triunfo de su equipo, Juventus, sobre Atlético de Madrid por 1 a 0 como local, por la quinta fecha de grupo D de la Liga de Campeones de Europa.



El tanto del cordobés fue a los 47 minutos del segundo tiempo y confirmó su gran presente, en una temporada en la que se consolidó como titular del conjunto turinés.



Por su lado, Ángel Correa, ex futbolista de San Lorenzo, entró a los 15 minutos del complemento en la visita, equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone.



Además, Juventus se aseguró el primer lugar de su zona, con 13 puntos, y Atlético de Madrid (7) deberá ganar para sellar su pasaje a la segunda ronda en el último encuentro ante el Lokomotiv de Moscú.



En otro de los partidos más importantes de la jornada, en este caso por el grupo A, el Real Madrid y el Paris Saint Germain igualaron 2-2 en el Santiago Bernabeu.



El Merengue lo ganaba muy tranquilo ya en el complemento por obra de los dos tantos de Karim Benzema, pero un par de fallas defensivas generaron el empate del equipo francés.



En dos minutos (del 36 al 38) el PSG lo empardó con los gritos de Kilian Mbappé y Pablo Sarabia.



De esta forma el club parisino, que tuvo de titulares a los argentinos Mauro Icardi y Ángel Di María, finalizará primero en el grupo, mientras que el Merengue de Zinedine Zidane deberá conformarse con la segunda colocación.



En otro orden, Atalanta (4), con un gol de Alejandro "Papu" Gómez (2m.. ST) y con José Luis Palomino en el once inicial, superó a Dinamo Zagreb (5) por 2 a 0 como local y mantiene la chance de pasar a los octavos de final, en un parejo grupo C.



De hecho, si Atalanta supera en la próxima jornada a Shakhtar (6) en Ucrania y Dinamo Zagreb no derrota al líder y clasificado Manchester City (11) en Croacia, se meterá entre los 16 mejores de la Champions League.



En la mayor goleada de la jornada, Bayern Múnich, con cuatro goles del polaco Robert Lewandowski (máximo anotador del torneo con 10), aplastó a Estrella Roja por 6 a 0 en Belgrado, por el grupo B.

Cerca. Mauro Icardi, del PSG, busca el gol ante el Real Madrid, pero se lo impide el arquero Thibaut Courtois.





¿Messi se puso fecha de ida?

La revista francesa France Football, que entrega el Balón de Oro, publicó una supuesta charla entre Lionel Messi y Neymar, en la que el argentino lo tentó al brasileño para que volviera en el pasado mercado de pases: "Sólo juntos podemos volver a ganar la Champions. Quiero que vuelvas a Barcelona. En dos años yo me voy y vos te vas a quedar solo. Tomarás mi relevo", habrían sido las palabras del rosarino para con su amigo. Aunque no se concretó el regreso de Neymar, Messi dejó en claro que podría irse del Barcelona a mediados del 2021 cuando expire su vínculo actual.

