Emanuel Ejarque es palabra autorizada para hablar del tema. El árbitro sanjuanino es en la actualidad el referente del arbitraje a nivel nacional dirigiendo Primera Nacional, asistiendo en Primera División e incluso integrande varias veces el equipo de VAR en encuentros de la máxima categoría. El juez opinó sobre el Video Assistant Referee que fue uno de los principales protagonistas en la derrota de Argentina ante Arabia Saudita.

"Hay mucha gente que no acepta el VAR lamentablemente pero reglamentariamente fue justo ante goles en posición fuera de juego", comenzó analizando Ejarque sobre la derrota de la Selección argentina ante Arabia Saudita.

El VAR, que en este Mundial llegó con alguna innovaciones, fue protagonista en el debut mundialista del seleccionado de Scaloni, ya sea por la anulación de tres goles en posición adelantada y también por un penal no sancionado ante Otamendi. Sobre eso, el sanjuanino expresó: "El VAR entra en cuatro situaciones definitivas: gol, no gol, penal, no penal, error de identidad y tarjeta roja difecta. Son cuatro puntos clave que pueden perjudicar a un equipo en el resultado de un partido. Hoy Argentina hubiese ganado si no había Var por los fuera de juego tan finos que hubo, sobre todo el de Lautaro Martínez. El argentino es así, cuando perdemos no les gusta el VAR y cuando ganamos les gusta el VAR. El penal fue del Var y no dijeron nada y después los goles anulados fueron a través del VAR", se expresó.

Ejarque recordó la utilización del VAR en la final de la Copa América que ganó la Albiceleste: "Ganamos la Copa América por el VAR, con una jugada donde el empate de Brasil fue fuera de juego. Es todo un tema el VAR y siempre va generar polémica pero es una herramienta que está hecha para hacer justicia. Nos sirve y nos ayuda muchísimo ante errores groseros que por ahí que cometemos", expresó haciendo referencia a arbitrajes que muchas veces son cuestionables en el fútbol argentino.

Otro de las innovaciones en este Mundial, es el tiempo de adición. Con una solicitud por parte de FIFA que los árbitros tengan en cuenta el juego neto de juego futbolístico. Sobre eso, Ejarque explicó: "Es otra medida que me parece perfecta, nadie puede decir nada porque lo que se busca es que ser lo más justo posible hasta con el tiempo. Uno de los problemas antes era el tiempo añadido, todo el mundo se queja que si adicionas mucho o poco", expresó el árbitro sanjuanino.

Cómo funciona el offside en el Mundial de Qatar 2022: un sensor en la pelota, la clave

La pelota lleva en su interior una unidad de medición inercial (IMU, por sus siglas en inglés), que envía un paquete de datos 500 veces por segundo a la sala de video, lo que permite detectar con absoluta precisión el momento exacto en el que se golpea.

Además, la nueva mejora tecnológica va acompañada de doce cámaras instaladas bajo la cubierta de cada estadio para captar los movimientos del balón y hasta 29 puntos de datos de cada jugador que se tomarán 50 veces por segundo.

Inteligencia artificial en el Mundial Qatar 2022

Con la mezcla de datos de seguimiento de las extremidades de los jugadores y de la pelota, y mediante la inteligencia artificial, la nueva tecnología suministra un aviso automático a la sala de video siempre que reciba una pelota un atacante que se encontraba en posición antirreglamentaria en el momento en que su compañero jugó el balón.

Para corroborar su propuesta antes de informar sobre ella al árbitro principal, el equipo arbitral de video comprueba manualmente el momento exacto del golpe que han proporcionado los datos, así como la línea de fuera de juego también creada automáticamente y basada en las posiciones de las extremidades del jugador que el sistema ha calculado. Como dura muy pocos segundos, el proceso permite adoptar decisiones más rápidas y certeras.

FIFA quiere un VAR que demore menos tiempo en chequear

“Estamos trabajando en un VAR más consistente en lo que respecta a la línea de intervención. Además, somos conscientes de que, a veces, la duración de los controles de un revisor es demasiado larga. Sabemos que cuando se analiza una jugada compleja el tiempo vuela. Esas herramientas más desarrolladas necesitan tiempo para encontrar el punto de parada exacto para definir la posición de los jugadores”, señaló en julio pasado Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA,

La tecnología semiautomática de offside puede usarse para crear una nueva adopción de resoluciones con una animación tridimensional generada automáticamente durante el partido.

Todos los goles anulados a la Argentina en el partido contra Arabia Saudita

El primero de esos goles anulados lo hizo Messi, tras una increíble definición ante el arquero Mohammed Al Owais. Fue anulado por la tecnología del offside automático y rápidamente apagó el grito de los hinchas argentinos en el Estadio Lusail.

El otro tanto anulado también fue por la tecnología semiautomática del VAR y tardó dos minutos en detectar la posición adelantada de Lautaro Martínez por apenas una parte del brazo izquierdo. Increíble pero real. El tercer gol anulado también fue de Lautaro, quien estaba en clara posición adelantada. Lo cobró el juez de línea.