Finalmente, la reunión entre el Gobierno nacional y los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino llegó a buen puerto y se determinó que los equipos de la Primera División regresarán a las prácticas a partir del lunes 10 de agosto.

Si bien inicialmente se especulaba con un regreso inicial de los cinco equipos argentinos que disputan la Copa Libertadores, se terminó decidiendo que regresen todos juntos, salvo los equipos del Ascenso.

Más allá de esto, se decidió que además Tigre pueda retomar las prácticas, siendo que si bien pertenece al Ascenso, debe competir en la Libertadores.

Justamente el resto de los equipos de las categorías inferiores del fútbol argentino deberán aguardar un poco más para volver a la actividad: "Ya están las fechas, faltan publicarlas. El 30 de agosto se harán los testeos para la Primera Nacional, comenzando los entrenamientos el día 2. Del 7 al 9 de septiembre se realizarán los testeos de la B Metropolitana, C, D y los 30 equipos del Federal A", sostuvo el sanjuanino Claudio Tapia, presidente de la AFA.

De esta forma, en el caso de los clubes sanjuaninos que compiten en el más alto nivel, San Martín retornará a las prácticas dentro de menos de un mes, mientras que Desamparados y Peñarol lo harán una semana después. En los tres casos, los planteles se encuentran casi sin integrantes ya que la dirigencia les pagó los sueldos y los players quedaron en libertad de acción. Por eso, habrá que ver cómo las insituciones sanjuaninas se rearman teniendo en cuenta que es una incógnita cuándo volverá y de qué manera la competencia oficial. Muchos piensan que en base a ello, serán las prioridades para conformar el plantel.

En el Verdinegro por ejemplo está determinado que Paulo Ferrari finalmente asuma como técnico (no lo hizo porque justo llegó el parate por la pandemia), pero en el Bohemio habrá que buscar técnico ya que Cristian Bove anunció que no seguirá al irse el actual presidente, Oscar Cuevas. En el puyutano, Nazareno Godoy tiene contrato hasta octubre, pero deberán confirmar o no el vínculo restante.

"Hemos dado un paso fundamental y muy esperado por todos en el fútbol argentino".

CLAUDIO TAPIA - Presidente de AFA

En cuanto al protocolo a seguir, Tapia solamente aclaró que el regreso estará supeditado al previo control de todo los planteles mediante hisopados.

Al mismo tiempo, Chiqui se encargó de remarcar la buena predisposición por parte del Gobierno Nacional, que permitió que sean todos los equipos de Primera los que puedan volver el 10: "La verdad es que tenían muy buena predisposición. Habíamos venido con la idea de comenzar con los equipos de la Libertadores primero y los demás acompañaban esta decisión. Pero nos encontramos con esta gran noticia de que, a partir del lunes y una vez realizados los testeos, puedan entrenar todos".

Finalmente, con respecto a los viajes internacionales que deberán afrontar los equipos que compiten a nivel internacional y los protocolos de aislamiento a seguir, Tapia explicó que "eso es un tema para hablar más adelante" e incluso puntualizó que "hay que ver si los aeropuertos están abiertos" cuando les toque viajar.

El protocolo del regreso



1) Los testeos se harán en laboratorios el viernes, el 10 y después semanalmente. Todo pago por AFA.

2) Los jugadores deben ir desde sus casas a los clubes en vehículos particulares o combis, no transporte público.

3) Los jugadores y asistentes deben protegerse con alcohol en gel y guantes de látex de ser necesario.

4) Entrenamientos en grupos de seis jugadores como máximo y en espacios al aire libre distanciados.

5) Los grupos deben formarse con jugadores que ocupen distintas posiciones: no todos los delanteros o todos los defensores juntos, para evitar que el equipo que se quede sin poder cubrir puestos ante un positivo.

6) El entrenador, ayudante de campo o preparador físico será siempre el mismo en cada grupo.

7) Prohibido cualquier contacto físico, salivar, compartir bebidas o mates y chocar los cinco.

8) Aislar al jugador que llegara a dar positivo y a todo su grupo familiar. Y también a su grupo de trabajo en el club.

9) Evitar todo tipo de concentraciones durante la primera y segunda etapa de la vuelta a las prácticas.

10) Utilización de la cabina sanitizante para que pasen por ésta todas aquellas personas que ingresen en la institución.