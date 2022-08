Con algunas bajas inesperadas en el listado preliminar pero con las más altas expectativas, así irá "La Sanjuanina" que este jueves comenzará el Campeonato Argentino de Pista en la localidad de Esperanza, provincia de Santa Fe. El certamen comenzará este jueves 1 y culminará el domingo en el Velódromo Ciudad de Esperanza. Competirán ciclistas en las categorías Elite, Sub 23, Damas Elite y Ciclismo Adaptado.

De la nómina preliminar por parte de la Federación Ciclista Sanjuanina, hubo algunos cambios teniendo en cuenta que algunos ciclistas optaron por no competir por motivos personales como Laureano Rosas y Gerardo Tivani en Elite, Ángel Naveda en Sub 23 y Magalí Balmaceda en Damas. Quienes se sumaron a la Selección fueron Gustavo Albarracín y Leandro Velardez (Elite); Mauro Domínguez y Nicolás Arnau (Sub 23).

Con estas modificaciones, la nómina final quedó conformada en Elite por Rubén Ramos, Nicolás Tivani, Kevin Castro, Daniel Juárez, Cristian Romero, Gustavo Albarracín y Leandro Velardez.

En Sub 23 la integrarán Rodrigo Díaz, Exequiel Alarcón, Santiago Sánchez, Mauro Domínguez y Nicolás Arnau.

Entre las damas estarán Maribel Aguirre, Ludmila Aguirre y Abril Capdevila y la selección de Paraciclismo estará compuesta por Alejandro Pereyra, Maximiliano Pérez, María Jose Quiroga, Daniel Lucero, Ramón Tejada, Ángel Omar Rodríguez, Marcelo Robledo, Juan Pablo Villalba y William Quinteros.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Jueves 1 de septiembre

08:00 a 10.30 hs: Ratificación de Inscripciones – Control de Licencias, Indumentaria y DNI.

13 hs: Clasificación Persecución por Equipos:

-Persecución por equipos Varones 4000 mts.

-Persecución por equipos Damas 3000 mts (tres damas)

14 hs: Clasificación Velocidad por Equipos:

-Velocidad por Equipos – Élite Damas (dos damas)

-Velocidad por Equipos – Élite Hombres

15 hs: Final Persecución por Equipos Damas y Varones

-Por el 3er y 4to Puesto

-Por el 1er y 2do Puesto

15,30 hs: Final Velocidad por Equipos

-Velocidad por Equipos – Élite Hombres y Damas

16 hs: Clasificatoria Scratch Damas (eventual)

16.30 hs: Clasificatoria Scratch Varones Elite (eventual)

17:30 hs: Final Scratch Damas

18 hs: Final Scratch Varones Elite

Al cierre coronaciones

Viernes 2 de septiembre

08.30hs: Clasificación Persecución Individual

– Persecución individual Élite Damas Ciclismo Adaptado (Final Directa)

– Persecución individual Élite Varones Ciclismo Adaptado (Final Directa)

– Persecución individual Élite Damas 3.000 mts – Clasifican 4 competidores

– Persecución individual Élite Varones 4.000 mts – Clasifican 4 competidores

10,30 hs: Clasificación Velocidad

– Velocidad 200 mts. – Clasifican (16) Damas

– Velocidad 200 mts. – Clasifican (16) Varones Élite

– Velocidad 200 mts. – Ciclismo Adaptado

12:30 hs Finales: Persecución Individual Varones Elite - 4.000 Metros y Ciclismo Adaptado

Por el Tercer y Cuarto Puesto – Damas Élite

Final Por el 1ro y 2do Puesto – Damas Élite

Por el Tercer y Cuarto Puesto – Varones Élite

Final Por el 1ro y 2do Puesto – Varones Élite

13:30 hs Velocidad Octavos de Final / Semifinal

– Velocidad – Octavos de Final Hombres Élite

– Velocidad – Octavos de Final Damas Élite

– Velocidad – Cuartos de Final Hombres Élite

– Velocidad – Cuartos de Final Damas Élite

– Velocidad – Semifinal Damas

– Velocidad – Semifinal Hombres

15 hs: Clasificatoria Carrera a los Puntos DAMAS (EVENTUAL)

15:30 hs: Clasificatoria Carrera a los Puntos Varones Sub 23 (EVENTUAL)

16:15 hs: Clasificatoria Carrera a los Puntos Varones Élite (EVENTUAL)

17 hs: Finales de Velocidad

Por el 1er y 2do Puesto Varones Ciclismo Adaptado

Por el 1er y 2do Puesto Damas Ciclismo Adaptado

Por el 3er y 4to puesto Damas

Por el 3er y 4to Puesto Varones Élite

Por el 1er y 2do puesto Damas

Por el 1er y 2do Puesto Varones Élite

17:30 hs: Final Carrera a los Puntos DAMAS

18 hs: Final Carrera a los Puntos Varones Sub 23

18:45 hs: Final Carrera a los Puntos Varones Élite

Al cierre coronaciones

Sábado 3 de septiembre

09hs: Clasificatoria – Eliminación Damas- Varones Elite- Varones Sub 23

10:30hs: Omnium Damas- Varones Elite- Varones Sub 23

Scratch: 7,5 kilómetros Damas élite – 10 kilómetros Varones Sub 23 – 10 kilómetros Varones Elite

12 hs: Omnium Damas- Varones Elite- Varones Sub 23

12.30 hs: Tempo: 7,5 kilómetros Damas Elite -10 kilómetros Varones Sub 23 – 10 kilómetros Varones Elite –

13 hs: 500 metros / Kilómetro

Final directa

– 500 Mts. – Damas Élite

– Kilómetro – Varones Sub 23 – Elite

– 500 Mts. – Damas Ciclismo Adaptado (Final Directa)

– Kilómetro – Varones Ciclismo Adaptado (Final Directa)

14:30 Omnium Damas- Varones Elite- Varones Sub 23

Eliminación – Damas Elite – Varones Sub 23 – Varones Elite

16:30hs: Omnium Damas- Varones Elite- Varones Sub 23

Carrera a los puntos: 20 kilómetros Damas Élite. 25 kilómetros hombres Sub 23 – 25 kilómetros hombres Elite

18:00 Final – Eliminación Damas- Varones Elite- Varones Sub 23

Al cierre coronaciones

Domingo 4 de septiembre

09hs: Clasificatoria Scratch Varones Sub-23 (eventual)

09:30: Clasificación Keirin

– Series Clasificatorias Keirin – Varones – Damas Elite

11 hs: Persecución por Equipos Mixto- Clasificatoria (Los 4 mejores tiempos)

Composición del equipo:

El equipo estará conformado por 1 mujer (Elite, S23 o junior invitada) y 1 hombre Cat. S23, Elite o Junior invitado.

Distancia: 4.000 metros.

12 hs: Repesca Keirin

– Series repescas Keirin – Varones – Damas Elite

13 hs: PERSECUCIÓN POR EQUIPOS MIXTO – FINAL ( 3ro vs 4to – – 1ero vs 2do)

13:30 hs: FINAL- SCRATCH VARONES SUB 23

14:45 hs: SEMIFINAL KEIRIN

– Series Semifinal Keirin – Varones – Damas Elite

15:45 hs: FINAL – KEIRIN VARONES – Damas Elite

16 hs: MADISSON DAMAS

17 hs: MADISSON VARONES

Al cierre coronaciones