La manija. El experimentado capitán de Concepción David Páez, que en el primer partido fue lejos el mejor jugador de la cancha (inclusive anotó dos goles). Hoy estará con sus compañeros buscando alargar la diferencia ante Murialdo.

Concepción largó de diez en la final de la Liga Nacional A-1 de hockey sobre patines. En Mendoza, goleó a Murialdo por 5-2 y esta noche será local (en el estadio "Aldo Cantoni", desde las 21.30) en el segundo choque. Es cierto que la serie recién comienza y que resta mucho camino por recorrer, pero también es indudable que el golpe que dio en Mendoza el Azul de la Villa Mallea resultó casi un golpe de nocaut.



Todo Murialdo tendrá que digerir rápidamente la caída y salir a buscar hoy revancha, si no Concepción puede quedar en la puerta de una nueva consagración.



Los equipos serán esta noche los mismos. Mauro Puzzella está pasando un gran momento en el arco del Azul, mientras que el trabajo del "Negro" Maturano, el "Yemita Páez", el "Taco" Raed y Ariel Romero es fundamental a la hora de balancear el equipo, trabajo bien ejecutado por el técnico Lito Belbruno. Claro, a todo eso, la innegable presencia del gran David Páez. El hombre que puede inclinar la balanza en cualquier partido.



El Canario mendocino volverá a afirmarse en el despliegue de Sáez, Nacevich, Nardi y Laviano, más la potencia goleadora de Joaquín Vargas. Es un equipo duro que fue sorprendido en el primer partido. Pero que también tiene chances de sacar un buen resultado ante el Azul.



Noche de buen hockey en el coliseo mayor. La lógica indica que estará más parejo que en Mendoza.

A-2: Hispano arrancó mejor

Luego de un partido parejo y reñido hasta el final, Banco Hispano logró hacer pesar la localía y le ganó 7-5 al SEC, en el primer chico de la final de la Liga Nacional A-2 de hockey sobre patines.



Ante noche, el partido fue siempre emocionante. Largó mejor el local pero después la visita lo dio vuelta. Volvieron a emparejar cerca del final (estaban 5-5) pero los hispánicos tuvieron mayor puntería antes del cierre. En el ganador se dio una cuarteta de goles de Javier Amat (a quien se lo ve en la foto pegándole ante la marca de José Bueno), Ignacio Lloveras (2) y Gastón Ortiz, mientras que para el Gremial lo hicieron Víctor Núñez (2), Santiago Díaz, Santiago Serafini y Guillermo Babick. El segundo choque será el domingo, desde las 20.30 en Social. Si repite triunfo Hispano, será campeón.

>INTERCONTINENTAL : Rumores infundados

En la ante víspera corrió el rumor que le quitarían el título del Campeonato Sudamericano a Murialdo de Mendoza, por lo tanto no podría participar en la Final Four de la Copa Intercontinental, a desarrollarse en diciembre en San Juan, dejándole el lugar a Social San Juan.



La razón es la inclusión del jugador Julián Martínez en el Canario durante el torneo. En realidad fue una falla administrativa y en la actualidad no se le puede quitar el título a Murialdo. Sólo habrá una sanción a la CAP (y por ende a la Federación Mendocina) pero de ninguna manera otra penalidad.