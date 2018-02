En acción. El Kun intenta dejar en el camino a un defensor rival. El argentino marcó uno de los goles en la victoria del City, que amplió su ventaja.

Londres, Inglaterra, EFE



El Manchester City, con su último fichaje, el francés Aymeric Laporte, de titular, goleó ayer al inoperante West Bromwich Albion por 3-0 y amplió su diferencia en lo más alto de la Premier League hasta los 15 puntos.



Fernandinho, Kevin De Bruyne y el argentino Sergio "Kun" Agüero marcaron los goles del equipo de Pep Guardiola que, pese a estar en el ecuador de la competición, tiene prácticamente en bandeja el título de Liga.



La derrota (0-2) del Manchester United en Londres ante el Tottenham Hotspur deja todavía más líder al City, que hizo los deberes a la perfección y se escapa en lo más alto.



Los hombres de Pep Guardiola no tuvieron excesivos problemas para derrotar a unos "Baggies" que sólo inquietaron el arco de Ederson en los últimos minutos, tras el ingreso de su refuerzo estrella, el delantero Daniel Sturridge, llegado procedente del Liverpool.



El City suma ya 68 puntos, 15 más que el United, segundo clasificado, y 18 más que Liverpool y Chelsea, quienes siguen con opciones de pelear por la segunda plaza.



Por otro lado, el danés Christian Eriksen metió ayer el tercer gol más rápido de la Liga de Inglaterra, en la victoria del Tottenham, su equipo, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, sobre Manchester United por 2-0, como local.



El mediocampista ofensivo del conjunto londinense anotó su tanto a los 10.5 segundos y quedó por detrás de Ledley King (Tottenham), a los 10.1, y Alan Shearer (Newcastle), a los 10.3.



Además, en Tottenham, conducido por Pochettino, ingresó el volante ex River Erik Lamela -jugó once minutos- en lugar del surcoreano Son Heung-Min.



Por su lado, el chileno Alexis Sánchez debutó con la camiseta de Manchester United en la competencia inglesa, ya que la pasada semana lo hizo en la FA Cup.



En el equipo de Manchester estuvieron el arquero nacional Sergio Romero y el defensor Marcos Rojo en el banco de suplentes pero no entraron.



Con este resultado, Tottenham suma 48 unidades y ocupa el cupo de la Liga de Europa.



Además, la jornada tuvo los siguientes resultados: Chelsea 0-Bournemouth 3; Everton 2-Leicester City 1; Newcastle 1-Burnley 1; Southampton 1-Brighton And Hove 1; Stoke City 0-Watdford 0.



Posiciones: Manchester City 68 puntos; Manchester United 53; Liverpool y Chelsea 50; Tottenham Hotspur 48; Arsenal FC 42; Burnley 35; Leicester City 34; Everton 31; Bournemouth 28; Watford y West Ham 27; Crystal Palace 26; Newcastle, Brighton And Hove, Stoke City y Huddersfield 24; Southampton y Swansea City 23; West Bromwich 20.